ua en ru
Пн, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

По примеру Франции. Умеров призвал партнеров вооружить украинские бригады

Украина, Понедельник 25 ноября 2024 21:19
UA EN RU
По примеру Франции. Умеров призвал партнеров вооружить украинские бригады Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (facebook.com rustemumerov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Киев рассчитывает, что партнеры примут инициативу в оснащении украинских бригад и батальонов. Ранее подобная инициатива была осуществлена в сотрудничестве с Францией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Он сообщил, что вместе с коллегами осмотрели насущные потребности Сил обороны, а также приоритетные направления помощи Украине.

Он сообщил, что вместе с коллегами осмотрели неотложные потребности Сил обороны, а также приоритетные направления помощи Украины.

"Рассчитываем на то, что партнеры возьмут на себя инициативу в оснащении наших бригад и батальонов. Есть успешный опыт сотрудничества с Францией, которая обеспечила подготовку одной из украинских бригад, а также предоставила ей бронетехнику", - заявил министр.

В то же время Умеров напомнил и о другом направлении поддержки, а именно о усилении украинской противовоздушной обороны накануне зимы.

"Враг не оставляет попыток уничтожить нашу критическую инфраструктуру, поэтому требуем больше систем ПВО и боеприпасов к ним", - сказал он.

Министр рассказал, что совместно с союзниками Украина уже развивает потенциал отечественной оборонной индустрии. Он заявил, что Киев уже предлагает странам свободного мира передавать технологии и начать стратегические партнерства с украинской промышленностью.

Умеров также проинформировал партнеров об отраслях, где Украина видит значительные возможности для сотрудничества:

  • партнерство по производству 155-мм боеприпасов;
  • локализация в Украине производства систем противовоздушной обороны и ракет, а также партнерство по развитию украинских систем ПВО;
  • локализация производства тяжелой бронетехники и артиллерийских систем;
  • партнерство в сфере оборонных технологий, таких как автономные системы, РЭБ, радары.

"В то же время с государствами-союзниками планируем провести аудит помощи, предоставленной в течение 2022, 2023 и 2024 годов. Нам нужно определить, какие модели поддержки Украины работали лучше всего, и масштабировать их", - отметил он.

Помощь Украине от Франции

Напомним, что Франция остается одним из ключевых союзников Украины. Париж с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину оказал Киеву значительную военную помощь, включая артиллерийские установки, бронетехнику, боеприпасы, ракеты, системы ПВО и другие виды вооружения.

Кроме военной поддержки, Франция активно содействует Украине на политической арене, выступая за дальнейшую интеграцию страны в Европейский Союз и НАТО.

Отметим, что именно президент Франции Эммануэль Макрон стал инициатором отправки военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

Отметим также, что в текущем месяце Франция завершила подготовку украинской бригады "Анна Киевская".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Война России против Украины
NEWS
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря
Бронь от мобилизации будет работать по-новому: как изменятся правила с декабря
DAILY
План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского