По примеру Франции. Умеров призвал партнеров вооружить украинские бригады
Киев рассчитывает, что партнеры примут инициативу в оснащении украинских бригад и батальонов. Ранее подобная инициатива была осуществлена в сотрудничестве с Францией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Он сообщил, что вместе с коллегами осмотрели насущные потребности Сил обороны, а также приоритетные направления помощи Украине.
Он сообщил, что вместе с коллегами осмотрели неотложные потребности Сил обороны, а также приоритетные направления помощи Украины.
"Рассчитываем на то, что партнеры возьмут на себя инициативу в оснащении наших бригад и батальонов. Есть успешный опыт сотрудничества с Францией, которая обеспечила подготовку одной из украинских бригад, а также предоставила ей бронетехнику", - заявил министр.
В то же время Умеров напомнил и о другом направлении поддержки, а именно о усилении украинской противовоздушной обороны накануне зимы.
"Враг не оставляет попыток уничтожить нашу критическую инфраструктуру, поэтому требуем больше систем ПВО и боеприпасов к ним", - сказал он.
Министр рассказал, что совместно с союзниками Украина уже развивает потенциал отечественной оборонной индустрии. Он заявил, что Киев уже предлагает странам свободного мира передавать технологии и начать стратегические партнерства с украинской промышленностью.
Умеров также проинформировал партнеров об отраслях, где Украина видит значительные возможности для сотрудничества:
- партнерство по производству 155-мм боеприпасов;
- локализация в Украине производства систем противовоздушной обороны и ракет, а также партнерство по развитию украинских систем ПВО;
- локализация производства тяжелой бронетехники и артиллерийских систем;
- партнерство в сфере оборонных технологий, таких как автономные системы, РЭБ, радары.
"В то же время с государствами-союзниками планируем провести аудит помощи, предоставленной в течение 2022, 2023 и 2024 годов. Нам нужно определить, какие модели поддержки Украины работали лучше всего, и масштабировать их", - отметил он.
Помощь Украине от Франции
Напомним, что Франция остается одним из ключевых союзников Украины. Париж с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину оказал Киеву значительную военную помощь, включая артиллерийские установки, бронетехнику, боеприпасы, ракеты, системы ПВО и другие виды вооружения.
Кроме военной поддержки, Франция активно содействует Украине на политической арене, выступая за дальнейшую интеграцию страны в Европейский Союз и НАТО.
Отметим, что именно президент Франции Эммануэль Макрон стал инициатором отправки военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих.
Отметим также, что в текущем месяце Франция завершила подготовку украинской бригады "Анна Киевская".
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