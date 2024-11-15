Франция завершила подготовку украинской бригады "Анна Киевская"
Французская оперативная группа "Шампань" завершила подготовку украинской бригады "Анна Киевская", готовящейся вернуться в Украину для продолжения борьбы с российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Эта миссия проходит на фоне напряженной ситуации в Украине, где продолжается война, уже почти три года, и войска противника усиливаются.
Российские силы, по оценкам украинской, американской и южнокорейской разведок, получают подкрепление из 12 тысяч северокорейских солдат, дислоцированных в Курской области, что вызывает опасения у украинской стороны.
Более 2 тысяч украинских военных, прошедших интенсивную двухмесячную подготовку на военных полигонах на востоке и юге Франции, завершают финальные испытания.
По словам представителей французских Вооруженных сил, большинство из этих солдат были недавно мобилизованы и ранее прошли лишь несколько недель базовой подготовки. Французская бригада состоит из пехотных батальонов, артиллерийских групп и саперов, что, по мнению военных экспертов, может превратить ее в значительную боевую силу.
Французская сторона также передала украинской бригаде тяжелое вооружение: в арсенале 18 легких танков AMX 10, 18 грузовых артиллерийских установок "Цезарь", 128 бронетранспортеров и другие ракетные комплексы. Французские солдаты оперативной группы "Шампань" обучают украинцев слаженной работе, а также обслуживанию и использованию техники.
Накануне возвращения на фронт украинские военнослужащие провели учения, отрабатывая защиту и штурм траншей, похожих на те, что используют на передовой.
Помощь Украине от Франции
Франция остается одним из ключевых союзников Украины. Париж предоставил значительную военную помощь, включая артиллерийские установки, бронетехнику, боеприпасы, ракеты, системы ПВО и другие виды вооружения.
Помимо военной поддержки, Франция активно содействует Украине на политической арене, выступая за дальнейшую интеграцию страны в Европейский Союз и НАТО.
Именно президент Франции Эммануэль Макрон стал инициатором отправки военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих.
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