Французская оперативная группа "Шампань" завершила подготовку украинской бригады "Анна Киевская", готовящейся вернуться в Украину для продолжения борьбы с российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Эта миссия проходит на фоне напряженной ситуации в Украине, где продолжается война, уже почти три года, и войска противника усиливаются.

Российские силы, по оценкам украинской, американской и южнокорейской разведок, получают подкрепление из 12 тысяч северокорейских солдат, дислоцированных в Курской области, что вызывает опасения у украинской стороны.

Более 2 тысяч украинских военных, прошедших интенсивную двухмесячную подготовку на военных полигонах на востоке и юге Франции, завершают финальные испытания.

По словам представителей французских Вооруженных сил, большинство из этих солдат были недавно мобилизованы и ранее прошли лишь несколько недель базовой подготовки. Французская бригада состоит из пехотных батальонов, артиллерийских групп и саперов, что, по мнению военных экспертов, может превратить ее в значительную боевую силу.

Французская сторона также передала украинской бригаде тяжелое вооружение: в арсенале 18 легких танков AMX 10, 18 грузовых артиллерийских установок "Цезарь", 128 бронетранспортеров и другие ракетные комплексы. Французские солдаты оперативной группы "Шампань" обучают украинцев слаженной работе, а также обслуживанию и использованию техники.

Накануне возвращения на фронт украинские военнослужащие провели учения, отрабатывая защиту и штурм траншей, похожих на те, что используют на передовой.