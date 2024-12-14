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Умеров и комиссар ЕС Кубилюс обсудили подготовку бригад стратегического резерва

Суббота 14 декабря 2024 03:02
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Умеров и комиссар ЕС Кубилюс обсудили подготовку бригад стратегического резерва Фото: Умеров и комиссар ЕС Кубилюс и комиссар ЕС Кубилюс
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве в пятницу, 13 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом. Стороны обсудили ряд вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook страницу главы Минобороны.

"Обсудили ситуацию с безопасностью и угрозы, которые несет эскалация российской агрессии. Мы стремимся, чтобы в 2025 году сотрудничество с каждым нашим партнером стало еще более эффективным", - написал он.

Для этого, по словам Умерова, был начат анализ поддержки, которую Украина получала в предыдущие годы. Также были очерчены новые направления работы, в частности:

  • использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины;
  • расширение тренировочной миссии EUMAM для подготовки украинских военных;
  • инвестиции в оборонный сектор Украины для усиления отечественного производства.

Отдельное внимание Умеров и Кубилюс уделили подготовке бригад стратегического резерва. Сейчас с рядом европейских стран уже идут переговоры по оснащению и подготовке украинских подразделений. Также Умеров добавил, что Украина ожидает координационную роль ЕС в ускорении этих договоренностей.

"Наша цель - обеспечить военных всем необходимым для приближения справедливого мира. Спасибо Андрюсу Кубилюсу за последовательную поддержку Украины. Без сильной Украины невозможна стабильность и безопасность на европейском континенте", - резюмировал министр обороны.

Напомним, что вчера новый командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий анонсировал изменения в подготовке военных. Он отметил, что сейчас сухопутные войска нуждаются в изменениях и современном подходе к развитию возможностей воинов.

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