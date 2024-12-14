Умеров и комиссар ЕС Кубилюс обсудили подготовку бригад стратегического резерва
В Киеве в пятницу, 13 декабря, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом. Стороны обсудили ряд вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook страницу главы Минобороны.
"Обсудили ситуацию с безопасностью и угрозы, которые несет эскалация российской агрессии. Мы стремимся, чтобы в 2025 году сотрудничество с каждым нашим партнером стало еще более эффективным", - написал он.
Для этого, по словам Умерова, был начат анализ поддержки, которую Украина получала в предыдущие годы. Также были очерчены новые направления работы, в частности:
- использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины;
- расширение тренировочной миссии EUMAM для подготовки украинских военных;
- инвестиции в оборонный сектор Украины для усиления отечественного производства.
Отдельное внимание Умеров и Кубилюс уделили подготовке бригад стратегического резерва. Сейчас с рядом европейских стран уже идут переговоры по оснащению и подготовке украинских подразделений. Также Умеров добавил, что Украина ожидает координационную роль ЕС в ускорении этих договоренностей.
"Наша цель - обеспечить военных всем необходимым для приближения справедливого мира. Спасибо Андрюсу Кубилюсу за последовательную поддержку Украины. Без сильной Украины невозможна стабильность и безопасность на европейском континенте", - резюмировал министр обороны.
Напомним, что вчера новый командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий анонсировал изменения в подготовке военных. Он отметил, что сейчас сухопутные войска нуждаются в изменениях и современном подходе к развитию возможностей воинов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.