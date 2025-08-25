Умеров обсудил гарантии безопасности для Украины с главой штаба обороны Британии

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее начальник Штаба обороны Британии адмирал Энтони Радакин заверял, что его страна готова отправить в Украину войска, которые будут защищать небо и морские порты.

При этом адмирал подчеркивал, что британских солдат не будут направлять на линию фронта в Украине.

К слову, издание The Telegraph писало, что Британия готова отправить своих солдат в Украину в первую неделю после возможного прекращения огня с Россией.

При этом сегодня президент США Дональд Трамп заверял, что Европа должна предоставить Украине "значительные" гарантии безопасности.