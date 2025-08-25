Умєров обговорив гарантії безпеки для України з главою штабу оборони Британії

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше начальник Штабу оборони Британії адмірал Ентоні Радакін запевняв, що його країна готова відправити в Україну війська, які захищатимуть небо і морські порти.

При цьому адмірал наголошував, що британських солдатів не направлятимуть на лінію фронту в Україні.

До слова, видання The Telegraph писало, що Британія готова відправити своїх солдатів в Україну в перший тиждень після можливого припинення вогню з Росією.

При цьому сьогодні президент США Дональд Трамп запевняв, що Європа повинна надати Україні "значні" гарантії безпеки.