Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Умєров обговорив гарантії безпеки для України з главою штабу оборони Британії

Фото: секретар РНБО України Рустем Умєров та британський адмірал Тоні Радакін (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Іван Носальський

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров зустрівся з начальником штабу оборони Британії Тоні Радакіном. Однією з тем обговорень стали гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова у Facebook.

За словами Умєрова, у зустрічі також брав участь наступник Радакіна - головний маршал авіації сер Річард Найтан.

Під час переговорів обговорювалися:

  • отримання надійних гарантій безпеки для України; зміцнення обороноздатності України;
  • довгострокова підтримка у війні з Росією;
  • максимальне посилення санкційного та політичного тиску на Росію.

"Вдячний партнерам за всебічну допомогу і тверду підтримку, яку Велика Британія надає Україні", - додав Умєров.

 

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше начальник Штабу оборони Британії адмірал Ентоні Радакін запевняв, що його країна готова відправити в Україну війська, які захищатимуть небо і морські порти.

При цьому адмірал наголошував, що британських солдатів не направлятимуть на лінію фронту в Україні.

До слова, видання The Telegraph писало, що Британія готова відправити своїх солдатів в Україну в перший тиждень після можливого припинення вогню з Росією.

При цьому сьогодні президент США Дональд Трамп запевняв, що Європа повинна надати Україні "значні" гарантії безпеки.

