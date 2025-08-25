ua en ru
Умеров обсудил гарантии безопасности для Украины с главой штаба обороны Британии

Понедельник 25 августа 2025 21:50
Умеров обсудил гарантии безопасности для Украины с главой штаба обороны Британии Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и британский адмирал Тони Радакин (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Иван Носальский

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретился с начальником штаба обороны Британии Тони Радакином. Одной из тем обсуждений стали гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в Facebook.

По словам Умерова, во встрече также участвовал преемник Радакина - главный маршал авиации сэр Ричард Найтан.

В ходе переговоров обсуждались:

  • получение надежных гарантий безопасности для Украины; укрепление обороноспособности Украины;
  • долгосрочная поддержка в войне с Россией;
  • максимальное усиление санкционного и политического давления на Россию.

"Благодарен партнерам за всестороннюю помощь и твердую поддержку, которую Великобритания оказывает Украине", - добавил Умеров.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее начальник Штаба обороны Британии адмирал Энтони Радакин заверял, что его страна готова отправить в Украину войска, которые будут защищать небо и морские порты.

При этом адмирал подчеркивал, что британских солдат не будут направлять на линию фронта в Украине.

К слову, издание The Telegraph писало, что Британия готова отправить своих солдат в Украину в первую неделю после возможного прекращения огня с Россией.

При этом сегодня президент США Дональд Трамп заверял, что Европа должна предоставить Украине "значительные" гарантии безопасности.

