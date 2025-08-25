Умєров обговорив гарантії безпеки для України з главою штабу оборони Британії

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров зустрівся з начальником штабу оборони Британії Тоні Радакіном. Однією з тем обговорень стали гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова у Facebook .

"Вдячний партнерам за всебічну допомогу і тверду підтримку, яку Велика Британія надає Україні", - додав Умєров.

Під час переговорів обговорювалися:

За словами Умєрова, у зустрічі також брав участь наступник Радакіна - головний маршал авіації сер Річард Найтан.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше начальник Штабу оборони Британії адмірал Ентоні Радакін запевняв, що його країна готова відправити в Україну війська, які захищатимуть небо і морські порти.

При цьому адмірал наголошував, що британських солдатів не направлятимуть на лінію фронту в Україні.

До слова, видання The Telegraph писало, що Британія готова відправити своїх солдатів в Україну в перший тиждень після можливого припинення вогню з Росією.

При цьому сьогодні президент США Дональд Трамп запевняв, що Європа повинна надати Україні "значні" гарантії безпеки.