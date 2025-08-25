Умєров обговорив гарантії безпеки для України з главою штабу оборони Британії
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров зустрівся з начальником штабу оборони Британії Тоні Радакіном. Однією з тем обговорень стали гарантії безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова у Facebook.
За словами Умєрова, у зустрічі також брав участь наступник Радакіна - головний маршал авіації сер Річард Найтан.
Під час переговорів обговорювалися:
- отримання надійних гарантій безпеки для України; зміцнення обороноздатності України;
- довгострокова підтримка у війні з Росією;
- максимальне посилення санкційного та політичного тиску на Росію.
"Вдячний партнерам за всебічну допомогу і тверду підтримку, яку Велика Британія надає Україні", - додав Умєров.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, раніше начальник Штабу оборони Британії адмірал Ентоні Радакін запевняв, що його країна готова відправити в Україну війська, які захищатимуть небо і морські порти.
При цьому адмірал наголошував, що британських солдатів не направлятимуть на лінію фронту в Україні.
До слова, видання The Telegraph писало, що Британія готова відправити своїх солдатів в Україну в перший тиждень після можливого припинення вогню з Росією.
При цьому сьогодні президент США Дональд Трамп запевняв, що Європа повинна надати Україні "значні" гарантії безпеки.