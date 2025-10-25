Зеленский показал Стармеру дрон-перехватчик OCTOPUS и получил обещание от Британии

"Продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, которые Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине. Договоренность предусматривает производство первой партии", - сообщил Зеленский.

Также в рамках встречи стороны обсудили расширение оборонного сотрудничества и усиление санкционного давления на Россию.

"Усиление санкционной политики должно подтолкнуть Россию к настоящим переговорам. Недавние пакеты санкций партнеров очень важны", - добавил глава государства.

Президент сообщил также, что перед встречей "коалиции решительных" скоординировал со Стармером ключевые позиции: