Більше тисячі військових, багато поранених. Верещук розповіла, хто ще залишається на "Азовсталі"

На металургійному заводі "Азовсталь", який штурмують російські війська, знаходяться понад 1 тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Про це заявила віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest France .

"Більше ніж 1000 українських солдатів, включаючи сотні поранених, все ще знаходяться на обложеному російськими військами металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі на південному сході України", - заявила вона.

За її словами, вони залишаються в підземних тунелях величезного металургійного комплексу.

"Є важкопоранені, яких потрібно терміново евакуювати", - сказала віце-прем'єр.