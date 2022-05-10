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Через безуспішну "спецоперацію". Путін може оголосити воєнний стан в РФ, - розвідка США

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Вашингтон, Вівторок 10 травня 2022 19:40
Через безуспішну "спецоперацію". Путін може оголосити воєнний стан в РФ, - розвідка США Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін може вдатися до більш радикальних засобів у війні проти України, включаючи введення в країні воєнного стану. У розвідці США вважають, що глава Кремля піде на такий крок у міру затягування бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Національної розвідки США Евріл Хейнс під час слухань у Сенаті.

"Поточна тенденція збільшує ймовірність того, що президент Путін вдасться до більш радикальних засобів, включаючи введення воєнного стану, переорієнтацію промислового виробництва або потенційно ескалацію військових дій", - зазначила Хейнс.

За її словами, Путін піде на такий крок для того, щоб вивільнити ресурси, необхідні для перемоги у війні проти України. Також глава Кремля може вжити таких заходів у міру затягування конфлікту або якщо вважатиме, що Росія програє.

Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Путін готовий подвоїти ставки у війні проти України.

Зазначимо, на думку військових експертів, загальна мобілізація покладе край Росії як державі.

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