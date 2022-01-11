Ультиматуми Путіна та заява Токаєва: новини за 10 січня

США та Росія провели переговори щодо так званих "гарантій безпеки", президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зробив заяву про протести, ВООЗ бачить кінець пандемії COVID. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 10 січня – у матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"

Представники США та Росії у понеділок, 10 січня, провели переговори у Женеві щодо так званих "гарантій безпеки", запропонованих російською стороною. Переговори тривали майже 8 годин.

Влада Росії вимагає залізобетонні гарантії від Сполучених Штатів, що Україна і Грузія ніколи не стануть членами НАТО. При цьому в МЗС Росії підкреслили, що це питання національної безпеки країни. Детальніше про переговори – в матеріалі РБК-Україна

Токаєв назвав протести в Казахстані спробою держперевороту: заява

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про спробу державного перевороту в країні. Так він пояснив протести в Казахстані. За його словами, "агресія" охопила одночасно 11 регіонів, але основний удар був спрямований проти Алмати. "Мета бандформування - підрив конституційного ладу, руйнування інститутів управління, захоплення влади. Йдеться про спробу державного перевороту", - заявив він.

Стосовно протестів також висловився Путін. За його словами, в країні використовувалися майданні технології.

Спланував теракти в Одесі. СБУ затримала агента спецслужб Росії

Правоохоронці викрили та затримали агента російської військової розвідки. Затриманий спланував серію терактів в Одеській області.

Затриманий агент повинен був розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Одеській області шляхом диверсій та терактів. Агента затримали, коли він вербував виконавця для майбутнього теракту: підпалу військової техніки.

На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

В результаті підриву на міні на Донбасі загинули двоє українських військових. Повідомляється, що в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, несумісні з життям.

Крім того, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік Пісків. Вони двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У всіх iPhone виявлена непереборна уразливість

На всіх айфонах виявили нову вразливість. Вона маскується під екран виключення і краде дані з камери.

Уразливість NoReboot імітує екран вимикання - користувачеві здається, що його смартфон відключився, але насправді він продовжує працювати, надаючи зловмисникам доступ до даних на iPhone, до мікрофона і камери і пристроя без відома користувача.

Зірка радянського кіно Леонід Куравльов в реанімації

Знаменитий радянський кіноактор Леонід Куравльов був екстрено госпіталізований. У 85-річного артиста важкий стан.

Леоніду Куравльову стало погано на Різдво - 6 грудня. У нього почалися проблеми з диханням і рідні викликали медиків. Вже в лікарні йому зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат. Лікарі оцінюють стан Куравльова як важкий, актор на цей момент знаходиться в реанімації. Легені сильно уражені й артисту дають кисень.

Золотий глобус 2022: всі переможці, рекорди і сенсації престижної премії

У Лос-Анджелесі були оголошені переможці теле і кінопремії Золотий глобус. Престижний приз отримали топові актори, актриси, режисери, продюсери композитори та інші причетні до виробництва фільмів і серіалів.

Цього разу 79-церемонія пройшла не тільки без червоної доріжки, але і без прямого ефіру, а актор О ен-су з уже культової "Гри в кальмара" став першим корейським актором, який здобув перемогу на "Глобусі". Головні призи та сенсації - в матеріалі Styler.

Україну на кілька днів скує серйозними морозами

Погода в Україні на Старий Новий рік принесе сильні морози, які триватимуть близько трьох днів, а потім знову прийде відлига. Похолодання, але поки "м'яке" нас чекає вже 11 січня.

Що буде з погодою в країні - читайте нижче в матеріалі Styler.