Ультиматуми Путіна та заява Токаєва: новини за 10 січня
США та Росія провели переговори щодо так званих "гарантій безпеки", президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зробив заяву про протести, ВООЗ бачить кінець пандемії COVID. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 10 січня – у матеріалі РБК-Україна.
Коронавірус в Україні та в світі: останні новини
- В ЄС вирішили скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Українське МОЗ готує таке ж рішення.
- В Україні дві області перебувають у "помаранчевій" зоні карантину. Мова йде про Сумську та Херсонські області.
- В Одесі зафіксований перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Його підтвердили в обласному лабораторному центрі.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозують, що складна ситуація з COVID-19 у світі триватиме ще як мінімум три місяці. Але в той же час кажуть, що вже бачать кінець пандемії.
- У МОЗ заявили, що не всі маски є засобом індивідуального захисту. До них не відносяться пластикові прозорі "маски".
- Вакциновані від коронавірусу неповнолітні українці також матимуть змогу отримати "ковідну" тисячу гривень.
- Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла анонсував появу ефективної від штаму "Омікрон" вакцини. За його словами, вона з'явиться вже навесні 2022 року.
Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"
Представники США та Росії у понеділок, 10 січня, провели переговори у Женеві щодо так званих "гарантій безпеки", запропонованих російською стороною. Переговори тривали майже 8 годин.
Влада Росії вимагає залізобетонні гарантії від Сполучених Штатів, що Україна і Грузія ніколи не стануть членами НАТО. При цьому в МЗС Росії підкреслили, що це питання національної безпеки країни. Детальніше про переговори – в матеріалі РБК-Україна
Токаєв назвав протести в Казахстані спробою держперевороту: заява
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про спробу державного перевороту в країні. Так він пояснив протести в Казахстані. За його словами, "агресія" охопила одночасно 11 регіонів, але основний удар був спрямований проти Алмати. "Мета бандформування - підрив конституційного ладу, руйнування інститутів управління, захоплення влади. Йдеться про спробу державного перевороту", - заявив він.
Стосовно протестів також висловився Путін. За його словами, в країні використовувалися майданні технології.
Спланував теракти в Одесі. СБУ затримала агента спецслужб Росії
Правоохоронці викрили та затримали агента російської військової розвідки. Затриманий спланував серію терактів в Одеській області.
Затриманий агент повинен був розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Одеській області шляхом диверсій та терактів. Агента затримали, коли він вербував виконавця для майбутнього теракту: підпалу військової техніки.
На Донбасі двоє військових підірвалися на міні
В результаті підриву на міні на Донбасі загинули двоє українських військових. Повідомляється, що в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, несумісні з життям.
Крім того, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік Пісків. Вони двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У всіх iPhone виявлена непереборна уразливість
На всіх айфонах виявили нову вразливість. Вона маскується під екран виключення і краде дані з камери.
Уразливість NoReboot імітує екран вимикання - користувачеві здається, що його смартфон відключився, але насправді він продовжує працювати, надаючи зловмисникам доступ до даних на iPhone, до мікрофона і камери і пристроя без відома користувача.
Зірка радянського кіно Леонід Куравльов в реанімації
Знаменитий радянський кіноактор Леонід Куравльов був екстрено госпіталізований. У 85-річного артиста важкий стан.
Леоніду Куравльову стало погано на Різдво - 6 грудня. У нього почалися проблеми з диханням і рідні викликали медиків. Вже в лікарні йому зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат. Лікарі оцінюють стан Куравльова як важкий, актор на цей момент знаходиться в реанімації. Легені сильно уражені й артисту дають кисень.
Золотий глобус 2022: всі переможці, рекорди і сенсації престижної премії
У Лос-Анджелесі були оголошені переможці теле і кінопремії Золотий глобус. Престижний приз отримали топові актори, актриси, режисери, продюсери композитори та інші причетні до виробництва фільмів і серіалів.
Цього разу 79-церемонія пройшла не тільки без червоної доріжки, але і без прямого ефіру, а актор О ен-су з уже культової "Гри в кальмара" став першим корейським актором, який здобув перемогу на "Глобусі". Головні призи та сенсації - в матеріалі Styler.
Україну на кілька днів скує серйозними морозами
Погода в Україні на Старий Новий рік принесе сильні морози, які триватимуть близько трьох днів, а потім знову прийде відлига. Похолодання, але поки "м'яке" нас чекає вже 11 січня.
Що буде з погодою в країні - читайте нижче в матеріалі Styler.