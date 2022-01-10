На Донбасі двоє військових підірвалися на міні
З початку доби 10 січня збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті підриву на міні загинули двоє українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.
Крім того, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік Пісків. Вони двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися колишніми", - йдеться в повідомленні.
При цьому в штабі додали, що підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної російської агресії.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 січня, окупанти двічі обстріляли українські позиції на Донбас. В результаті обстрілів один боєць був травмований.