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На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

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Донбас, Понеділок 10 січня 2022 17:09
На Донбасі двоє військових підірвалися на міні Фото: на Донбасі двоє військових підірвалися на міні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку доби 10 січня збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті підриву на міні загинули двоє українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік Пісків. Вони двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися колишніми", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 січня, окупанти двічі обстріляли українські позиції на Донбас. В результаті обстрілів один боєць був травмований.

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