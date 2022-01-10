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У всіх iPhone виявлена непереборна уразливість

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Понеділок 10 січня 2022 15:11
У всіх iPhone виявлена непереборна уразливість Фото: на iPhone виявлена непереборна вразливість (pixabay)
Автор: Анастасія Рокитна

На всіх айфонах виявили нову вразливість. Вона маскується під екран виключення і краде дані з камери.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення фахівців з кібербезпеки ZecOps.

Уразливість NoReboot імітує екран вимикання - користувачеві здається, що його смартфон відключився, але насправді він продовжує працювати, надаючи зловмисникам доступ до даних на iPhone, до мікрофона і камери і пристроя без відома користувача.

Щоб шкідник залишився непоміченим, він відключає повідомлення, вібрацію і дисплей. Айфон перестає реагувати на торкання.

Згідно зі звітом експертів, після виконання ручного перезапуску пристрою вірусне ПЗ продовжує працювати, оскільки воно задіює фонові процеси backboardd, InCallSrvice і SpringBoard.

Перешкодити роботі уразливості може тільки "глибоке перезавантаження", для якого потрібно послідовно натискати кнопки гучності і живлення.

На даний момент немає чіткої інструкції з видалення вірусу. Найімовірніше, вона працює на будь-якій версії iOS.

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