У всіх iPhone виявлена непереборна уразливість

На всіх айфонах виявили нову вразливість. Вона маскується під екран виключення і краде дані з камери.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на повідомлення фахівців з кібербезпеки ZecOps .

Уразливість NoReboot імітує екран вимикання - користувачеві здається, що його смартфон відключився, але насправді він продовжує працювати, надаючи зловмисникам доступ до даних на iPhone, до мікрофона і камери і пристроя без відома користувача.

Щоб шкідник залишився непоміченим, він відключає повідомлення, вібрацію і дисплей. Айфон перестає реагувати на торкання.

Згідно зі звітом експертів, після виконання ручного перезапуску пристрою вірусне ПЗ продовжує працювати, оскільки воно задіює фонові процеси backboardd, InCallSrvice і SpringBoard.

Перешкодити роботі уразливості може тільки "глибоке перезавантаження", для якого потрібно послідовно натискати кнопки гучності і живлення.

На даний момент немає чіткої інструкції з видалення вірусу. Найімовірніше, вона працює на будь-якій версії iOS.