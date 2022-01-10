Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"
Представники США та Росії у понеділок, 10 січня, провели переговори у Женеві щодо так званих "гарантій безпеки", запропонованих російською стороною. Переговори тривали майже 8 годин.
РБК-Україна розповідає, чим завершилися переговори США та РФ.
Що сказала російська сторона
Після переговорів заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков провів брифінг для журналістів. Головні заяви:
- Росія заявила США, що не планує нападати на Україну;
- Росія вимагає, щоб НАТО відмовилося від країн, які вступили до Альянсу після 1997 року;
- Росія хоче "залізобетонних гарантій" того, що України та Грузія не опиняться в НАТО;
- Росія не побачила прогресу у питанні відмови НАТО від розширення на Схід.
Що сказала американська сторона
Представник США на переговорах заступник держсекретаря Венді Шерман також провела брифінг для журналістів після дискусії з РФ в Женеві. Головні заяви:
- США чекають відведення російських військ від кордонів України, оскільки це стане сигналом до деескалації ситуації;
- США готові обговорювати з Росією розміщення ракет та військові навчання в Європі, але на умовах взаємності;
- США вірять у можливість прогресу, але для цього Росія повинна почати деескалацію;
- США не дозволять Росії закривати двері НАТО для інших країн;
- США готові ввести санкції проти ключових інститутів Росії у разі нападу на Україну;
- США продовжать консультації з союзниками та партнерами.
Що передувало переговорам в Женеві
Восени минулого року Росія почала стягувати війська до українського кордону, що викликало занепокоєння у Заходу. На тлі побоювань повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона висунула Заходу "гарантії безпеки" в Європі, які більш схожі на ультиматум до НАТО та США.
Серед вимог, висунутих Росією, гарантування невступу України в НАТО, а також повернення Північноатлантичного альянсу на рубежі, які існували станом на 1997 рік.
Нагадаємо, паралельно з переговорами США та РФ у Брюсселі сьогодні відбулося засідання Комісії Україна-НАТО.