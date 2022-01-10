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Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"

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Женева, Понеділок 10 січня 2022 19:57
Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки" Фото: Венді Шерман та Сергій Рябков, представники США та РФ на переговорах (twitter.com RStatecraft)
Автор: Дмитро Левицький

Представники США та Росії у понеділок, 10 січня, провели переговори у Женеві щодо так званих "гарантій безпеки", запропонованих російською стороною. Переговори тривали майже 8 годин.

РБК-Україна розповідає, чим завершилися переговори США та РФ.

Що сказала російська сторона

Після переговорів заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков провів брифінг для журналістів. Головні заяви:

Що сказала американська сторона

Представник США на переговорах заступник держсекретаря Венді Шерман також провела брифінг для журналістів після дискусії з РФ в Женеві. Головні заяви:

Що передувало переговорам в Женеві

Восени минулого року Росія почала стягувати війська до українського кордону, що викликало занепокоєння у Заходу. На тлі побоювань повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона висунула Заходу "гарантії безпеки" в Європі, які більш схожі на ультиматум до НАТО та США.

Серед вимог, висунутих Росією, гарантування невступу України в НАТО, а також повернення Північноатлантичного альянсу на рубежі, які існували станом на 1997 рік.

Нагадаємо, паралельно з переговорами США та РФ у Брюсселі сьогодні відбулося засідання Комісії Україна-НАТО.

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Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"
Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"
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