ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

У Путина нашли оправдание, почему парад на 9 мая пройдет без техники

13:14 29.04.2026 Ср
2 мин
Опять виновата Украина?
aimg Татьяна Степанова
У Путина нашли оправдание, почему парад на 9 мая пройдет без техники Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)

Военный парад 9 мая в Москве пройдет без техники из-за так называемой "террористической активности Киева". А также потому, что "год не юбилейный".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Киевский режим, который ежедневно теряет земли, теряет земли на поле боя, сейчас на полную развернул террористическую активность. И поэтому на фоне, на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности", - сказал Песков.

По его словам, парад будет, но не такой как в прошлом году, потому что то был "юбилейный парад".

"Давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад. Широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в сокращенном формате", - заявил представитель российского диктатора.

Парад в Москве

Напомним, как стало известно ранее, военный парад в Москве 9 мая состоится без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади пройдут только пешие колонны военных.

Однако во время парада обещают показать работу военных, которые выполняют боевые задачи в Украине, а также несут дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-космических силах и Военно-морском флоте.

Авиационная часть мероприятия сохранится: запланирован пролет пилотажных групп, а в конце штурмовики Су-25 должны "раскрасить небо" в цвета российского флага.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Москва Кремль Песков Парад в Москве 9 Мая
Новости
Под ударом оказались гипермаркет, больница и дома: все о ночной атаке от Харькова до Одесской области
Под ударом оказались гипермаркет, больница и дома: все о ночной атаке от Харькова до Одесской области
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО