Обломки российских дронов нашли в 11 населенных пунктах Польши, - МВД

По ее словам, по состоянию на 15:00 обломки дронов были обнаружены в десяти городах. Большинство мест находят в Люблинском воеводстве: Чоснувка, Чесники, Кшивоверская Колония, Великий Лан, Вогин, Вигалев, Вырики и Заблоче-Колония.

Кроме того, обломки были найдены также в Мнишкуве (Лодзинское воеводство) и Олесне (Варминско-Мазурское воеводство).

Еще одно место, где были найдены обломки российского дрона, - это Нове Мисто над Пилицей в Груецком уезде, совсем рядом с Варшавой. Беспилотник разбился на территории местного подразделения Сил территориальной обороны.

Также в Люблинском воеводстве был найден снаряд "неизвестного происхождения".

Пресс-секретарь Региональной прокуратуры в Люблине Беата Сык-Янковская сообщила, что на месте, где были найдены дроны или их обломки, работают прокуроры специально назначенных следственных групп из районных прокуратур в Замостье и Люблине.

"Если прокурор сочтет это необходимым, будут назначены соответствующие эксперты. Кроме того, мы обеспечиваем безопасность камер наблюдения и опрашиваем свидетелей. Эти мероприятия проводят прокуроры, которые ранее занимались подобными инцидентами", - добавила она.