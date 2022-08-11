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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 11 серпня

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Четвер 11 серпня 2022 06:12
"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 11 серпня Фото: УЗ призначила евакуаційний поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олег Васьків

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 11 серпня з Покровська в Донецькій області до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Згідно з розкладом, поїзд 234/233 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів відправиться о 16:30.

В "Укрзалізниці" підкреслили, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, з 9 серпня "Укрзалізниця" призначила новий регіональний експрес №805/806 Харків - Суми - Конотоп.

Раніше ми писали, що з 11 серпня курсуватиме додатковий рейс із Запоріжжя до Києва. Мовиться про потяг №272/271.

До слова, УЗ не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

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