Сеул вызвал посла Украины из-за скандала с пленными КНДР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap . Агентство ссылается на заявление МИДа страны.

Жесткую позицию Сеула украинскому дипломату высказал первый замминистра иностранных дел Пак Юн Джу. Больше всего корейскую сторону возмутило то, что Киев отрицает существование соглашения о конфиденциальности.

По словам Пака, такие действия серьезно подрывают взаимное доверие и вредят дружеским отношениям двух стран. Сеул требует от Украины официальных пояснений и извинений.

Вешкин пообещал точно передать позицию корейской стороны Киеву.

Президент Южной Кореи Ли Чже Мен и его офис настаивают, что Киев нарушил соглашение о неразглашении. По их словам, секретность должна была оградить самих солдат от опасности, которая могла бы угрожать им после обнародования. Сеул ссылается на международное право и гуманитарные принципы.

Украинская сторона существования такого соглашения отрицает. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин отреагировал на заявления о договоренности однозначно.

"Не было такой договоренности, это неправда. И это неправильно было бы скрывать, куда деваются те или иные пленные", - написал Литвин.