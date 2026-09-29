Сеул вызвал посла Украины из-за скандала с пленными КНДР
Министерство иностранных дел Южной Кореи 28 сентября вызвало исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина. Причиной стало публичное раскрытие Киевом передачи Сеулу двух пленных солдат КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap. Агентство ссылается на заявление МИДа страны.
Жесткую позицию Сеула украинскому дипломату высказал первый замминистра иностранных дел Пак Юн Джу. Больше всего корейскую сторону возмутило то, что Киев отрицает существование соглашения о конфиденциальности.
По словам Пака, такие действия серьезно подрывают взаимное доверие и вредят дружеским отношениям двух стран. Сеул требует от Украины официальных пояснений и извинений.
Вешкин пообещал точно передать позицию корейской стороны Киеву.
Президент Южной Кореи Ли Чже Мен и его офис настаивают, что Киев нарушил соглашение о неразглашении. По их словам, секретность должна была оградить самих солдат от опасности, которая могла бы угрожать им после обнародования. Сеул ссылается на международное право и гуманитарные принципы.
Украинская сторона существования такого соглашения отрицает. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин отреагировал на заявления о договоренности однозначно.
"Не было такой договоренности, это неправда. И это неправильно было бы скрывать, куда деваются те или иные пленные", - написал Литвин.
О передаче пленных Зеленский рассказал 23 сентября, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Двое северокорейских военных украинские бойцы взяли в плен на Курщине в январе 2025 года. По словам президента, один из них, поняв, что попадет в плен, пытался покончить с собой.
На следующий день Ли Чже Мён обвинил Украину в разглашении тайны. Он подчеркнул, что Сеул и Киев сначала согласовали конфиденциальный формат передачи именно из-за риска подобных осложнений.
Желание переехать в Южную Корею пленные выразили в письмах еще в декабре 2025 года. По конституции Республики Корея, северяне считаются гражданами страны, поэтому Сеул обязан принять их, если они этого хотят. До сих пор корейское правительство отказывалось подтверждать прибытие военных из-за угрозы для них самих и их семей, которые остаются в КНДР.