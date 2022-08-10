ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЗ призначила додатковий рейс з Запоріжжя до Києва: названо дату

Новость на русском →
Україна, Середа 10 серпня 2022 18:10
УЗ призначила додатковий рейс з Запоріжжя до Києва: названо дату Фото: УЗ призначила додатковий рейс з Запоріжжя до Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

"Укрзалізниця" призначає додатковий рейс потягу, що курсуватиме з Запоріжжя до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.

Мова йде про потяг №272/271 "Запоріжжя - Київ". Позаграфіковий рейс буде відправлено 11 серпня. Він виїде із Запоріжжя о 20:05 і прибуде до Києва о 09:38.

"Ми прагнемо вивезти до безпеки якомога більше українців і тому, враховуючи активність у напрямку Нікополя та Марганця, відправимо потяг", - назвали причини призначення додаткового рейсу.

В УЗ додають, що зворотно цей потяг вирушить з Києва 12 серпня о 22:30 і прибуде до Запоріжжя об 11:53.

Як повідомлялося, з вівторка, 9 серпня, "Укрзалізниця" призначила новий регіональний експрес №805/806 "Харків – Суми – Конотоп".

Зазначимо, "Укрзалізниця" додала оплату квитків у чат-боті Apple Messages через Apple Pay.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
ЄС обговорить заборону на видачу віз росіянам. ЗМІ назвали терміни
ЄС обговорить заборону на видачу віз росіянам. ЗМІ назвали терміни
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк