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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 августа

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 06:12
"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 августа Фото: УЗ назначила эвакуационный поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олег Васкив

"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 11 августа из Покровска Донецкой области во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу УЗ.

Согласно расписанию, поезд 234/233 по маршруту Покровск - Днепр - Львов отправится в 16:30.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, с 9 августа "Укрзализныця" назначила новый региональный экспресс №805/806 Харьков - Сумы - Конотоп.

Ранее мы писали, что с 11 августа будет курсировать дополнительный рейс из Запорожья в Киев. Речь идет о поезде №272/271.

К слову, УЗ не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.

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Укрзализныця Война России против Украины
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