Чи підвищить "Укрзалізниця" тарифи у 2022 році: відповідь голови правління

"Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення. Це було б несправедливо щодо більшості людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Зараз скрутна ситуація, українці вимушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії. Для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз піднімати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Камишін зауважив, що "Укрзалізниця" індексувала тарифи на вантажні перевезення саме для того, аби уникнути підняття тарифів на пасажирські перевезення.