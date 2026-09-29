"Хромая утка" Трамп и риски для Украины: чего ждать от выборов в Конгресс США

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Через пять недель, 3 ноября, в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Уже сейчас Украина ощущает их влияние, а после голосования ситуация изменится для Киева еще ощутимее.

Об изменении риторики Трампа перед выборами, шансах его партии сохранить по крайней мере одну из палат Конгресса и возможных нюансах для Украины в случае победы демократов – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Главное: Украина на выборах в США : Внешнеполитическая "победа" в виде энергетического перемирия перед выборами в Конгресс пока Трампу не удалась, но он не оставляет попыток использовать Украину.

: Внешнеполитическая "победа" в виде энергетического перемирия перед выборами в Конгресс пока Трампу не удалась, но он не оставляет попыток использовать Украину. Угроза проигрыша: Республиканцы могут потерять большинство в Палате представителей, потому что американцы все больше недовольны Трампом.

Республиканцы могут потерять большинство в Палате представителей, потому что американцы все больше недовольны Трампом. Реванш оппозиции : Победа демократов грозит уже третьим импичментом самому Трампу, а также проблемами для его окружения.

: Победа демократов грозит уже третьим импичментом самому Трампу, а также проблемами для его окружения. Удар по имиджу : Перспективы потерять поддержку в Конгрессе уже сейчас влияют на авторитет Трампа в мире и его восприятие как "хромой утки".

: Перспективы потерять поддержку в Конгрессе уже сейчас влияют на авторитет Трампа в мире и его восприятие как "хромой утки". Споры среди демократов: В рядах партии левое крыло скептически относится к Украине и внешней политике США в целом, и это является дополнительным риском для Киева.

Иллюзия простых решений

Украина снова невольно стала частью американской внутренней политики. Но не из-за прямой военной помощи – потому что с возвращением Трампа в Белый дом оружие для Киева лишь покупается за счет европейцев в рамках программы PURL.

На этот раз речь идет о мирных инициативах Трампа, в рамках которых он пытается влиять то на Украину, то на Россию.

Все это можно было наблюдать в сентябре – сначала в ходе приезда американских эмиссаров Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, а затем и на встрече президентов Украины и США на полях Генассамблеи ООН.

Встреча Зеленского и Трампа на полях Генассамблеи ООН (фото Getty Images)

Дональд Трамп все настойчивее ищет внешнеполитические победы, чтобы показать их электорату перед выборами в Конгресс. Тем более, когда этот электорат недоволен ростом стоимости топлива.

"Цены – это хуже всего. За Трампа в 2024 году проголосовало большинство независимых избирателей. Он убедил их, что цены будут ниже, что их плата будет больше и что будет лучше будущее американской экономики. Во всем этом поддержка Трампа исчезла", – говорит РБК-Украина эксперт Центра отношений "США-Украина" в Нью-Йорке Андрей Добрянский.

В США стоимость автомобильного топлива играет гораздо большую роль по сравнению с другими странами. Железнодорожные перевозки в стране развиты слабо. В междугородной розничной логистике ключевым является именно автотранспорт. Из-за этого любое удорожание горючего автоматически увеличивает ценники на все товары, а также разгоняет общую инфляцию.

Авантюра Трампа, которую он опрометчиво начал в начале года, атаковав Иран, явно вышла из-под контроля. Все попытки реально завершить конфликт с Тегераном заходят в тупик.

В Иране, несмотря на давление США, прекрасно понимают, что контроль над Ормузским проливом дает существенный рычаг не только против Америки, а и против конкурентов Ирана вроде Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов. А недавно конфликт еще больше расширился. Союзные Ирану хуситы в Йемене захватили ряд островов в Красном море, которые ставят под угрозу судоходство еще и там.

Как следствие, нестабильность в Персидском заливе снова и снова толкает мировые цены на нефть вверх. А это, в свою очередь, лишает Трампа возможности выполнить свои обещания по уменьшению цен.

Тем не менее, не в силах что-то сделать с Ираном, Трамп виновной сделал… Украину. 14 сентября президент США заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, производящим дизельное топливо.

"Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выбивать дизельное горючее у России. Пусть бьет по целям, но не по дизельному горючему, потому что из-за этого появляется нехватка дизтоплива", – сказал Трамп.

Впрочем, удары по российским НПЗ и высокие цены на дизель в США связаны очень условно. Американский рынок горючего вообще не зависит от российского дизеля, ведь его там никогда не было, за исключением единичных случаев, объясняет в комментарии РБК-Украина президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. Более того, сами Соединенные Штаты являются мощным производителем дизтоплива и контролируют до 14% мирового экспорта.

"Россия еще с 8 июля сама прекратила экспорт дизеля. Но к Москве у Трампа претензий нет. О его невежестве свидетельствует и то, что он твердит о дизеле, хотя наши удары приходятся преимущественно на установки, выпускающие бензин и реактивное топливо, хотя и дизель само собой подпадает под атаки", – замечает Гончар.

По итогам последней встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН Зеленский заявил, что Украина прекратит удары по российским энергообъектам, если РФ не будет наносить удары по украинской энергетике.

"Если они (россияне – ред.) не хотят, чтобы мы на их нефтеперерабатывающие мощности нападали, то пусть они не трогают нашу энергосистему, водоснабжение. Вы не нападаете на это наше, мы тогда оставим ваше", – отметил он.

Зеленский добавил, что на встрече не шла речь о том, что Украина должна остановить удары по РФ в одностороннем порядке. Несмотря на это Трамп и дальше продолжает кормить американскую публику заявлениями о близком перемирии.

В итоге, все эти накопленные проблемы неизбежно становятся главным электоральным фоном перед предстоящими выборами.

Позиции партий

На выборах в обеих палатах Конгресса США действует мажоритарная система, когда кандидаты ведут борьбу не в рамках единого списка, а на каждом округе отдельно. В этом году выборы пройдут на всех 435 округах в Палату представителей и 35 из ста мест в Верхней палате (Сенате).

Сейчас в Палате представителей слабое большинство республиканцев – 221 голос против 214 у демократов. В Сенате партия Трампа также имеет шаткое преимущество в 53 голоса против 47.

Конечно, на каждом округе своя ситуация, в зависимости от конкретного кандидата, его харизмы, местных проблем и умения договариваться с локальными элитами.

Кроме того, значительная часть округов является "безопасными". В них представители демократов или республиканцев крепко удерживают свои позиции в силу тех или иных причин. Тем не менее "тень" Трампа неизбежно влияет на предпочтения избирателей.

Даже если завтра Штатам удастся договориться с Ираном и разблокировать Ормузский пролив, рынок горючего слишком инертен, и цены не успеют существенно снизиться до выборов, говорит Гончар.

Вместо этого в США рассматривают запрет на экспорт американского дизеля. Тем не менее, такой шаг Белого дома в более длинной перспективе может дать противоположный результат и уже сейчас в команде Трампа много противников этого решения.

"Ограничение экспорта приведет к тому, что нефтеперерабатывающие заводы, обеспечивая внутренний рынок, но не имея сбыта избыточного предложения, будут сокращать производственную программу нефтепереработки. И, в конце концов, это приведет к противоположному эффекту – возникновению дефицита", – отмечает Гончар.

Так что в нынешних условиях у республиканцев очень мало шансов сохранить большинство в Палате представителей. Что бы Трамп ни говорил об украинских атаках на НПЗ, стоимость топлива в США не снижается.

По данным агрегатора опросов RacetotheWH, демократы могут получить 233 мандата против 201 у республиканцев с вероятностью 86,1%. The Cook Political Report отмечает, что у демократов сильные позиции в 208 округах, у республиканцев – на 205, а на 22 округах ведется конкурентная борьба.



Фото: Предварительное распределение мандатов в Палате представителей Конгресса США (инфографика РБК-Украина)

"Палату республиканцы скорее всего теряют. Но если мы говорим о Сенате, то в Сенате большинство позиций, которые идут на переизбрание, это будут демократы", – объясняет Александр Краев.

Учитывая это, не исключено, что в Сенате сохранится по меньшей мере баланс – на уровне 50 на 50, но с преобладающим голосом вице-президента Джей Ди Вэнса, который по должности председательствует там.

В то же время и в Сенате ситуация для республиканцев ухудшается. По данным RacetotheWH, шансы, что демократы получат и его, составляют 70,9%. Такое развитие событий для Трампа не сулит ничего хорошего.

Новые проблемы Трампа

Запустить новую, уже третью процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа демократы в случае победы на выборах обещают давно. Тем более, сам он уже дал для этого целый ряд поводов: от инсайдерской торговли окружения Трампа до несогласованных с Конгрессом военных действий против Ирана.

Впрочем, у демократов есть и другие сценарии, возможно, более перспективные, ведь для успешного импичмента как-никак нужна поддержка двух третей в Сенате, которую собрать почти невозможно, при любых итогах выборов. Так что неприятности ждут не только Трампа, а в первую очередь его команду.

"Главное, что смена большинства либо в одной палате, либо в двух, включит расследования, которых до нынешнего дня у администрации Трампа еще не было. И это проблема для тех членов Кабмина, которые хотели все держать в тайне – будь то коррупцию или просто непрофессионализм", – говорит РБК-Украина Андрей Добрянский.

Показательное в этом плане событие произошло в середине сентября. На слушаниях в Сенате США директор ФБР Кэш Патель отказался предметно комментировать то, что свадьбу сына Трампа, Дональда-младшего, финансировал российский олигарх Умар Кремлев. После этого демократы заявили, что будут инициировать официальное расследование, которое можно будет реализовать после выборов.

Поклонники Трампа на митинге в Северной Каролине (фото Getty Images)

Впрочем, результаты выборов при определенных условиях могут дать Трампу и некоторые позитивы. Если республиканцы все же сохранят большинство в Сенате, разделенный Конгресс в известной степени может быть и выгодным Трампу, по крайней мере в внешней политике.

"Мы видим, что и так Трамп, условно говоря, почти 90% своей внешней политики проводит не через Конгресс, а через исполнительные указы. То есть ему для этого как-то парламент не очень нужен. Наоборот, разделенный Конгресс, в котором не будет единства, который не сможет объединиться вокруг идеи нового импичмента, для Трампа это даже плюс", – подчеркивает Краев.

Но важно не только то, что может на практике президент США, но и то, как воспринимают его возможности визави в мире вроде Путина или Си Цзиньпина. В этом контексте красноречивым был недавний визит китайского лидера в США.

Вместо конкретных решений и соглашений Трамп и Си лишь обменялись общими фразами о преимуществах торговли вместо конфронтации. Едва ли не главной хорошей новостью лично для президента США стало то, что китайский лидер подарил Штатам две гигантские панды.

"С такой точки зрения мне кажется, что Трамп, мягко говоря, не доработал, или, как минимум, его уже не воспринимают как весомого игрока, с которым действительно о чем-то нужно договариваться. Он уже находится в статусе "хромой утки", – отмечает Александр Краев.

Среди прочего, это одна из причин, почему Трампу так и не удалось добиться от Путина согласия на энергетическое перемирие с Украиной, хотя президент Зеленский открыто поддержал такую инициативу.

Демократы уже не те

Даже лучший для демократов сценарий – когда они возьмут обе палаты Конгресса – не обещает Украине быстрого улучшения в отношениях с США. Хотя в последние годы Демократическая партия неизменно продвигала поддержку Украины в Конгрессе, сейчас ситуация подвешена.

"Во-первых, партия внутри разделена. Во-вторых, мы видим, что значительная часть демократов не готова так же безапелляционно поддерживать Украину, как они поддерживали ее раньше. Пример с законом Грэма-Блюменталя был достаточно красноречивым", – говорит Александр Краев.

Когда законопроект о "адских" санкциях против России только разрабатывался, конгрессмены-демократы его всячески поддерживали. Но как только его компромиссная версия вышла на финишную прямую, часть из них выступила против с аргументами, что закон слишком усилит полномочия Трампа. В конце концов, его таки удалось протащить.

Митинг кандидата от демократов Джоселин Бенсон в штате Мичиган (фото Getty Images)

Демократическая партия – не однородна. В частности, там набирает вес левое крыло – так называемые прогрессисты. Эта фракция внутри партии объединяет социально ориентированных политиков, в частности таких как Берни Сандерс или Александрия Оказио-Кортес. Прогрессисты выступают за масштабные реформы внутри страны, расширение социальных программ, защиту прав меньшинств и борьбу с изменением климата.

Директор центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик не ожидает слишком большого притока людей именно из радикально прогресистского крыла Демократической партии. Более того, по его словам, не все представители этого крыла скептически относятся к помощи Украине.

"Да, есть и такие, но ведь и те, кто считает неприемлемым то, что делает Россия, и собственно соглашаются, что это проявление империализма со стороны Москвы, так что Украину надо поддерживать и дальше. Руководство партии и фракции не меняло своей позиции по этому вопросу", – говорит он.

По его словам, несмотря на недавнее голосование по закону Грэма-Блюменталя (когда большинство прогрессистов проголосовало против), позиция руководства демократов все же имеет важное для них значение. В то же время, по мнению Краева, проблема не в их восприятии Украины, а в общих оценках американской внешней политики.

"Для прогрессистов внешняя политика – это ужасный большой американский империализм и пугалка, почему они не хотят заниматься ею вообще. Для них это не только Украина, для них это Израиль, это проблемы с Китаем. Они не видят просто перспектив и необходимости тратить на это средства, которые можно отправить на социальные программы", – отмечает Александр Краев.

Вместе с тем, демократы, по оценкам Дубовика, на политическом уровне будут продолжать критиковать Трампа за его недостаточную поддержку Украины.

Что касается левого крыла партии, то возможным ключом к диалогу с ними является гуманитарный трек.

"Максимум, на чем здесь можно сыграть и на чем реально можно построить какую-то коммуникацию – это общечеловеческие какие-то идеи защиты жизни, защиты детей, защиты культурного наследия", – добавляет Александр Краев.

В то же время Андрей Добрянский обращает внимание на еще одну скрытую опасность. Если прогресистское крыло демократов попытается выдвинуть своего кандидата на должность спикера, это может вызвать длительный паралич в Палате представителей.

В США, в отличие от большинства других стран, спикер имеет полномочия единолично выносить на голосование или блокировать рассмотрение законопроектов. Поэтому за эту должность постоянно идет борьба.

Так случилось осенью 2023 года, когда ультраправое крыло республиканцев (MAGA) впервые в истории США добилось отстранения спикера-однопартийца Кевина Маккарти. Из-за этого работа Палаты представителей на долгое время полностью остановилась.

"Это может быть так, как у республиканцев было недоразумение относительно Кевина Маккарти, его выгнали и тогда взяли шесть месяцев, чтобы выбрать спикера. Демократы бы не хотели, чтобы это так произошло, но это момент, в котором радикальные фракции могут иметь наибольшее влияние", – считает Андрей Добрянский.

В целом же нынешняя ситуация в очередной раз показывает, что Украине в отношениях со США нужно системное сотрудничество на всех уровнях, а не точечный подход и ставка на отдельные персоналии. Киеву важно выстраивать прочные институциональные связи с различными политическими силами и фракциями – от умеренных центристов до более радикальных групп, как среди республиканцев, так и в рядах демократов.

Вопрос – ответ (FAQ):

– Почему Трамп призывает Украину прекратить удары по российским НПЗ?

– Президенту США нужно остановить рост цен на топливо внутри страны, ведь оно вредит его рейтингам накануне выборов в Конгресс. Трамп связывает дефицит дизеля в США с украинскими атаками и пытается переложить на Киев ответственность за высокие цены.

– Действительно ли удары Украины по российским НПЗ влияют на рынок топлива в США?

– Нет, эта связь очень условная. Рынок США вообще не зависит от российского дизельного топлива. Более того, сами США являются мощным производителем и сами контролируют до 14% мирового экспорта дизтоплива.

– Какие шансы республиканцев и демократов на предстоящих выборах в Конгресс?

– Демократы имеют высокие шансы получить большинство в Палате представителей. В то же время в Сенате сохраняется вероятность утверждения баланса сил или небольшого преимущества республиканцев.

– Что изменится для администрации Трампа в случае победы демократов в Палате представителей?

– Это позволит демократам начать официальные расследования деятельности членов Кабмина Трампа, а также его окружения. Также демократы могут попытаться запустить процедуру импичмента. Но чтобы она была успешной, нужна поддержка двух третей Сената.