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УЗ запустила новий потяг між Харковом і Конотопом: графік

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Україна, Вівторок 09 серпня 2022 18:35
УЗ запустила новий потяг між Харковом і Конотопом: графік Фото: УЗ запустила новий поїзд між Харковом та Конотопом (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Іван Носальський

З вівторка, 9 серпня, "Укрзалізниця" призначила новий регіональний експрес №805/806 Харків - Суми - Конотоп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ в Telegram.

Поїзд курсуватиме з Харкова щодня о 16:10. Прибуття в Суми заплановано на 19:02, а в Конотоп - о 21:08.

Зворотно, з Конотопа, поїзд відправлятиметься щодня о 04:44, прибуття до Сум - о 06:49, до Харкова - о 09:44.

"Поїзд проходитиме через 7 міст, включаючи Люботин, Білопілля та Ворожбу. На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКР-3", - розповіли в УЗ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" прискорить поїзд з Києва до Варшави і додасть вагони через збільшений попит на цей рейс.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда №25/26 Одеса - Яремче. Тепер поїзд курсуватиме і до Ворохти.

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Укрзалізниця Харків Суми Конотоп
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