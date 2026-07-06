Жителей Вишневой общины в Киевской области призвали не выходить на улицы после атаки РФ
06:39 06.07.2026 Пн
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Запрет касается восьми конкретных улиц общества
Фото: последствия атаки на Киев (facebook.com/DSNSKyiv)
В Вишневом городском обществе на Киевщине жителей и работников предприятий попросили не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вишневое городское территориальное общество.
Каких улиц касается запрет
В обществе призвали жителей и предприятия не выходить на рабочие места и не находиться на улице. Речь идет о таких улицах:
- Киевская;
- Святошинская;
- Парковая;
- Леси Украинки;
- Европейская;
- Болукова;
- Железнодорожная;
- Южная.
Всем жителям этих улиц рекомендуют оставаться в укрытиях до отдельного сообщения о завершении опасности.
Напомним, в ночь на 6 июля враг атаковал Бучанский, Вышгородский и Броварской районы Киевщины - в результате ударов погиб человек, еще более десяти получили ранения.