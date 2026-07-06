Жителей Вишневой общины в Киевской области призвали не выходить на улицы после атаки РФ

В Вишневом городском обществе на Киевщине жителей и работников предприятий попросили не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вишневое городское территориальное общество .

Каких улиц касается запрет

В обществе призвали жителей и предприятия не выходить на рабочие места и не находиться на улице. Речь идет о таких улицах:

Киевская;

Святошинская;

Парковая;

Леси Украинки;

Европейская;

Болукова;

Железнодорожная;

Южная.

Всем жителям этих улиц рекомендуют оставаться в укрытиях до отдельного сообщения о завершении опасности.