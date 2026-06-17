ua en ru
Ср, 17 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд до Львова

22:50 17.06.2026 Ср
2 мин
Добраться из Киева во Львов теперь можно будет значительно быстрее
aimg Сергей Козачук
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд до Львова Фото: "Укрзализныця" запустит дополнительный поезд во Львов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Маршрут между Киевом и Львовом остается самым популярным в Украине, поэтому для удовлетворения спроса железнодорожники назначают дополнительный скоростной рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Подробности нового рейса

Дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" №743/744 будет курсировать между Киевом и Львовом 23 и 24 июня.

Этот вариант сообщения является самым быстрым - продолжительность поездки в одну сторону составит 6 часов.

В "Укрзализныце" отмечают, что постоянно отслеживают наличие дефицита мест на популярных направлениях и ищут решения, чтобы пассажиры могли вовремя добраться до мест назначения.

Читайте также: Грузовые перевозки УЗ под угрозой подорожания: бизнес предупредил о последствиях

Пассажиропоток в направлении Львова демонстрирует стабильно высокие показатели. Только за прошедшую неделю этим маршрутом воспользовались 21 тысяча пассажиров.

Новое летнее расписание "Укрзализныци"

Напомним, "Укрзализныця" запускает региональный рейс №854/853 "Днепр - Харьков " Днепр". Новый поезд обеспечит удобное и прямое сообщение между областными центрами, позволяя пассажирам совершить поездку туда и обратно за один день.

Эти изменения внедряются в рамках масштабного обновления маршрутов к сезону отпусков. Ранее сообщалось, что с 28 июня 2026 года "Укрзализныця" запускает летнее расписание поездов, которое предусматривает назначение 12 новых рейсов и ускорение движения на части направлений.

Кроме того, железнодорожники оптимизировали распределение вагонов в связи с изменением пассажиропотока, переведя сразу семь популярных маршрутов на ежедневное расписание.

Подробнее об оптимизации парка поездов читайте в материале РБК-Украина «Больше рейсов и новые поезда: что меняется для пассажиров "Укрзализныци" летом".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Киев Львов Поезда
Новости
Генштаб ответил на вброс об "ударе по автобусу с детьми" в Брянской области
Генштаб ответил на вброс об "ударе по автобусу с детьми" в Брянской области
Аналитика
Борьба за инклюзию или битва амбиций? Что стоит за конфликтом глав НБУ и "Укрпочты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Борьба за инклюзию или битва амбиций? Что стоит за конфликтом глав НБУ и "Укрпочты"