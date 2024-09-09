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Укрзализныця запустила поезда в обход Белой Церкви: какие рейсы задерживаются

Понедельник 09 сентября 2024 02:32
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Укрзализныця запустила поезда в обход Белой Церкви: какие рейсы задерживаются Иллюстративное фото (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Вадим Ребрина

По техническим причинам Укрзализныця по меньшей мере до утра меняет маршруты поездов, которые должны были двигаться по участку Фастов-2 – Белая Церковь – Мироновка. Новый временный маршрут будет проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Это означает задержку до 2 часов для рейсов:

- №181/182 Ивано-Франковск – Днепр;

- №6/216 Ясиня/Черновцы – Запорожье;

- №110 Львов – Херсон;

- №32 Перемышль – Запорожье;

- №88 Ковель – Запорожье;

- №40 Солотвино – Запорожье;

- №4 Ужгород – Запорожье;

- №3 Запорожье – Ужгород;

- №75/76 Кривой Рог – Киев;

- №85/86 Запорожье – Львов;

- №31/32 Запорожье – Перемышль.

Список рейсов может пополняться, компания просит следить за обновлениями и объявлениями как начальников поездов, так и дикторов на вокзалах.

"Пассажирам из Белой Церкви, которую названные поезда вынужденно обходят, мы вернем полную стоимость билетов и начислим бонусные баллы в программе лояльности как за фактически совершенное путешествие", - говорится в сообщении.

Бригады железнодорожников и вся необходимая техника "работают над устранением проблемы", сообщили в Укрзализныце. О какой именно проблеме идет речь, там не уточнили.

Напомним, в ночь с 8 на 9 сентября в городе Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога. Причиной стали враждебные БПЛА. В Киевской области работали силы противовоздушной обороны . Взрывы слышали также в Киеве.

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