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В Киеве раздались взрывы

Понедельник 09 сентября 2024 01:02
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В Киеве раздались взрывы Фото: иранский дрон "Шахед" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве было слышно серию взрывов. Это произошло в ночь с 8 на 9 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственных корреспондентов.

Отметим, что по состоянию на 00:55 в некоторых областях Украины, в том числе и в Киевской области, Воздушные силы ВСУ фиксировали в небе вражеские дроны камикадзе.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) предупреждали, что существует угроза дронов для Киева.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие", - отметил Сергей Попко, начальник КГВА.

В КОВА сообщали, что по вражеским целям в регионе работают силы ПВО.

Обновлено в 01:06

"В пригороде столицы работает ПВО! Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении КГВА.

Где объявлена тревога

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:04 выглядит так.

В Киеве раздались взрывы

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