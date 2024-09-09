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В Киевской области работали силы ПВО

Понедельник 09 сентября 2024 00:47
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В Киевской области работали силы ПВО Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским беспилотникам. Это было во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь с 8 на 9 сентября в городе Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога Причиной стали вражеские БПЛА.

По словам президента Владимира Зеленского, за неделю РФ применила по Украине более 800 КАБов, почти 300 "Шахедов" и более 60 ракет.

За последние несколько дней российские беспилотники упали на территории двух стран НАТО - Латвии и Румынии. Издание Delfi пишет, что по имеющейся в распоряжении Вооруженных Сил Латвии информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси. В Румынии проверяют место, где мог упасть российский беспилотник.

"НАТО осуждает ночное нарушение Россией воздушного пространства Румынии", - отреагировали в Альянсе.

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