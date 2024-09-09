В Киеве объявлена тревога из-за угрозы дронов

В ночь с 8 на 9 сентября в Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога. Причиной стали вражеские БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В частности, в 00:20 военные сообщили, что дроны россиян из Полтавской области двигаются в направлении Киевской. Уже в 00:33 в Киеве была объявлена тревога.

Примерно в это время в Киевской городской военной администрации (КГВА) подтвердили информацию о БпЛА.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие", - отметил Сергей Попко, начальник КГВА.

Обновлено в 00:39

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе по вражеским дронам работает ПВО. Также в канале КОВА призвали людей не фотографировать и не снимать работы украинских защитников, и не пренебрегать правилами безопасности.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:34 воздушная тревога из-за дронов объявлена в городе Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Также согласно карте сигналов, тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.