Клетка, тамбур или выкуп всего купе: как путешествовать с животными в поезде

В Украине действуют четкие правила перевозки домашних животных и птиц в поездах внутреннего сообщения. Для пассажиров с питомцами предусмотрены отдельные требования в зависимости от размера животного и типа вагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные правила "Укрзализныци".

Правила для малых животных и птиц

Как отмечают в компании, асажиры имеют полное право брать с собой кошек, собак малых пород или комнатных птиц в вагоны любых категорий.

Главное условие – животные не должны угрожать окружающим и должны находиться в специальных средствах перевозки - клетках, контейнерах, сумках или рюкзаках с водонепроницаемым абсорбирующим дном.

Контейнеры необходимо размещать на местах для ручной клади:

в ночных поездах - под нижней полкой или рядом с пассажиром на полке

- под нижней полкой или рядом с пассажиром на полке в вагонах с местами для сидения - на руках у владельца или непосредственно под сиденьем

Если владелец маленькой собаки хочет везти ее без переноски в вагонах с местами для лежания, ему придется выкупить все незанятые места в купе по полной стоимости.

Как перевозить больших и опасных собак

Для крупных собак (выше 45 см в холке), а также пород, которые признаны Кабмином как опасные, правила значительно более строги. Они обязательно должны быть на поводке и в наморднике.

Условия их перевозки зависят от типа поезда:

В купейных вагонах - можно везти не больше двух больших собак в отдельном купе, полностью выкупив все места в нем. Если у перевозчика нет возможности оформить отдельное купе, путешествие с собакой не разрешается.

- можно везти не больше двух больших собак в отдельном купе, полностью выкупив все места в нем. Если у перевозчика нет возможности оформить отдельное купе, путешествие с собакой не разрешается. В поездах "Интерсити" и "Интерсити+" - владелец обязан выкупить весь блок мест, расположенных рядом. Сажать больших собак на сиденье строго запрещено - они должны находиться на полу под или у кресел.

- владелец обязан выкупить весь блок мест, расположенных рядом. Сажать больших собак на сиденье строго запрещено - они должны находиться на полу под или у кресел. В обычных вагонах с сидячими местами - большие собаки могут ехать только в крайних тамбурах первого и последнего вагонов под наблюдением хозяина. Владелец должен сидеть у выхода и следить, чтобы животное не мешало другим.

Бесплатный проезд для служебных животных

Отдельные правила действуют для собак-поводырей, помогающих людям с инвалидностью, а также для служебных собак военнослужащих (эта норма действует во время военного положения и 180 дней после его отмены).

"Перевозка собак-поводырей и служебных собак осуществляется в вагонах и поездах всех категорий без дополнительной оплаты", - отмечает перевозчик.

Животное должно иметь поводок и намордник (исключением собаки-поводыри малых пород) и постоянно находиться рядом с пассажиром.

Фото: перевозка животных в поездах в "Укрзализныце" (mindev.gov.ua)

Документы и оплата

Для любого домашнего животного обязательно нужно иметь надлежащим образом оформленный ветеринарный документ.

Билет для любимца оформляется по багажной квитанции. Плата начисляется за каждое животное или место по тарифу перевозки багажа не менее чем за 20 кг.

Владелец также обязан строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы и самостоятельно убирать за животным в случае необходимости.