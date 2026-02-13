ua en ru
"Укрзалізниця" срочно меняет графики курсирования поездов на 13 февраля

Украина, Пятница 13 февраля 2026 07:20
UA EN RU
"Укрзалізниця" срочно меняет графики курсирования поездов на 13 февраля Фото: "Укрзалізниця" (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В пятницу, 13 февраля, в некоторых областях Украины вводятся временные изменения в расписании пригородных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзалізниці" в сети Telegram.

Читайте также: Свидание под паровозом: УЗ запускает Романтические экспрессы в Киеве и Львове (расписание)

Сообщается, что 13 февраля на территории Харьковской и Днепропетровской областей будут действовать временные корректировки маршрутов отдельных пригородных поездов. Изменения касаются направлений, проходящих через Лозовую и прилегающие железнодорожне станции.

Какие рейсы изменены

По обновленной схеме будет курсировать поезд №6414 Лимановка – Харьков-Пассажирский. Ранее он следовал по маршруту Лозовая – Харьков-Пассажирский.

Также временно изменены конечные станции двух пригородных рейсов:

  • №6277 Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Ароматная);
  • №6272 Варваровка – Лозовая (вместо Ароматная – Лозовая).

Что важно знать пассажирам

Пассажирам советуют учитывать временные ограничения при планировании поездок и уточнять актуальную информацию о движении поездов на официальных ресурсах перевозчика.

Корректировки носят временный характер и действуют только 13 февраля. Если появится необходимость продлить ограничения, "Укрзалізниця" проинформирует пассажиров дополнительно.

Изменения маршрутов направлены на оптимизацию движения и обеспечение безопасности перевозок в указанных регионах. Пассажирам "Укрзалізниці" рекомендуют заранее проверить маршруты, чтобы избежать задержек и недоразумений в пути. Если есть возможность, необходимо рассмотреть альтернативные способы перемещение в указанных регионах.

Напоминаем, что Россия активизировала атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру на севере Украины. Недавно в Сумской и Черниговской областях ударные дроны повредили локомотив, дизель-поезд и железнодорожные пути, в результате чего получил ранения сотрудник железной дороги.

Отметим, что "Укрзалізниця" рассматривает возможность внедрения европейской модели финансирования пассажирских перевозок по принципу PSO — государственного заказа на социально значимые маршруты.

Такой механизм позволит компенсировать разницу между экономически обоснованной стоимостью билетов и действующими тарифами, что должно улучшить финансовую устойчивость компании и сократить убытки от пассажирского сегмента.

