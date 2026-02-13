"Укрзалізниця" срочно меняет графики курсирования поездов на 13 февраля
В пятницу, 13 февраля, в некоторых областях Украины вводятся временные изменения в расписании пригородных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзалізниці" в сети Telegram.
Сообщается, что 13 февраля на территории Харьковской и Днепропетровской областей будут действовать временные корректировки маршрутов отдельных пригородных поездов. Изменения касаются направлений, проходящих через Лозовую и прилегающие железнодорожне станции.
Какие рейсы изменены
По обновленной схеме будет курсировать поезд №6414 Лимановка – Харьков-Пассажирский. Ранее он следовал по маршруту Лозовая – Харьков-Пассажирский.
Также временно изменены конечные станции двух пригородных рейсов:
- №6277 Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Ароматная);
- №6272 Варваровка – Лозовая (вместо Ароматная – Лозовая).
Что важно знать пассажирам
Пассажирам советуют учитывать временные ограничения при планировании поездок и уточнять актуальную информацию о движении поездов на официальных ресурсах перевозчика.
Корректировки носят временный характер и действуют только 13 февраля. Если появится необходимость продлить ограничения, "Укрзалізниця" проинформирует пассажиров дополнительно.
Изменения маршрутов направлены на оптимизацию движения и обеспечение безопасности перевозок в указанных регионах. Пассажирам "Укрзалізниці" рекомендуют заранее проверить маршруты, чтобы избежать задержек и недоразумений в пути. Если есть возможность, необходимо рассмотреть альтернативные способы перемещение в указанных регионах.
Напоминаем, что Россия активизировала атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру на севере Украины. Недавно в Сумской и Черниговской областях ударные дроны повредили локомотив, дизель-поезд и железнодорожные пути, в результате чего получил ранения сотрудник железной дороги.
Отметим, что "Укрзалізниця" рассматривает возможность внедрения европейской модели финансирования пассажирских перевозок по принципу PSO — государственного заказа на социально значимые маршруты.
Такой механизм позволит компенсировать разницу между экономически обоснованной стоимостью билетов и действующими тарифами, что должно улучшить финансовую устойчивость компании и сократить убытки от пассажирского сегмента.