Свидание под паровозом: УЗ запускает Романтические экспрессы в Киеве и Львове (расписание)
Ко Дню влюбленных в Киеве и Львове будут курсировать особые ретро-поезда на паровозной тяге. Билеты на необычные рейсы уже появились в продаже, а для военнослужащих предусмотрены специальные условия и подарки.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Праздничные поезда будут курсировать в Киеве и Львове 14 и 15 февраля под паровозами, которые гарантируют свет и тепло во время путешествия.
Романтические экспрессы открыты для всех влюбленных - независимо от возраста, продолжительности отношений или того, это первое свидание или золотая свадьба.Путешествие будет проходить в новом люкс-вагоне с купе на двоих, под романтическую музыку и с праздничной атмосферой.
Когда и где будут курсировать поезда
Романтические экспрессы будут отправляться дважды в день:
- Киев - в 14:45 и 19:10; маршрут: "Киев-Пассажирский - Киев-Романтический".
- Львов - в 15:30 и 19:00; маршрут: "Львов - Львов-Романтический".
Путешествие продлится чуть более 2 часов и будет начинаться и завершаться на центральных вокзалах городов.
Как приобрести билеты
Билеты на Романтический экспресс уже доступны в приложении "Укрзализныци". Для защитников и защитниц билеты можно приобрести через приложение "Армия+". В компании отметили, что с такими билетами пассажиров в купе будут ждать подарки от партнеров "Укрзализныци".
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" планирует ввести новые правила пассажирских перевозок. Речь идет о динамическом ценообразовании на билеты премиум-сегмента, а также об обновленных условиях возврата проездных документов. Изменения должны сделать цены более гибкими, уменьшить дефицит билетов в пиковые даты и поощрить пассажиров покупать билеты заранее.