ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Свидание под паровозом: УЗ запускает Романтические экспрессы в Киеве и Львове (расписание)

Вторник 10 февраля 2026 18:31
UA EN RU
Свидание под паровозом: УЗ запускает Романтические экспрессы в Киеве и Львове (расписание) Фото: УЗ организовывает Романтические поезда на День влюбленных (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Ко Дню влюбленных в Киеве и Львове будут курсировать особые ретро-поезда на паровозной тяге. Билеты на необычные рейсы уже появились в продаже, а для военнослужащих предусмотрены специальные условия и подарки.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Читайте также: УЗ изменила график движения более 100 поездов: где найти обновленные расписания

Праздничные поезда будут курсировать в Киеве и Львове 14 и 15 февраля под паровозами, которые гарантируют свет и тепло во время путешествия.

Романтические экспрессы открыты для всех влюбленных - независимо от возраста, продолжительности отношений или того, это первое свидание или золотая свадьба.Путешествие будет проходить в новом люкс-вагоне с купе на двоих, под романтическую музыку и с праздничной атмосферой.

Когда и где будут курсировать поезда

Романтические экспрессы будут отправляться дважды в день:

  • Киев - в 14:45 и 19:10; маршрут: "Киев-Пассажирский - Киев-Романтический".
  • Львов - в 15:30 и 19:00; маршрут: "Львов - Львов-Романтический".

Путешествие продлится чуть более 2 часов и будет начинаться и завершаться на центральных вокзалах городов.

Как приобрести билеты

Билеты на Романтический экспресс уже доступны в приложении "Укрзализныци". Для защитников и защитниц билеты можно приобрести через приложение "Армия+". В компании отметили, что с такими билетами пассажиров в купе будут ждать подарки от партнеров "Укрзализныци".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" планирует ввести новые правила пассажирских перевозок. Речь идет о динамическом ценообразовании на билеты премиум-сегмента, а также об обновленных условиях возврата проездных документов. Изменения должны сделать цены более гибкими, уменьшить дефицит билетов в пиковые даты и поощрить пассажиров покупать билеты заранее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця День Святого Валентина
Новости
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ