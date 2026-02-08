ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

"Укрзалізниця" срочно отменяет два поезда на 8 февраля

Украина, Воскресенье 08 февраля 2026 07:30
"Укрзалізниця" срочно отменяет два поезда на 8 февраля Фото: "Укрзалізниця" (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В связи с боевыми действиями в некоторых регионах Украины железнодорожное движение будет временно изменено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзалізниці".

Читайте также: "Укрзалізниця" вывозит жителей прифронтовых регионов: куда они выезжают

Сообщается, что из-за влияния военных действий, временно приостанавливается курсирование ряда пригородных поездов. Это решение принято с целью обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения аварийных ситуаций на железнодорожной инфраструктуре, которая подвергается риску в условиях обострения ситуации в зоне конфликта.

При этом, уточняется, что речь идет конкретно о воскресенье, 8 февраля. О дальнейших изменениях в графике будет сообщено дополнительно.

Конкретные поезда, которые не будут курсировать:

  • №6502 и №6504 Сновск – Бахмач-Пас.

  • №6501 и №6503 Бахмач-Пас. – Сновск.

Рекомендации пассажирам
Железнодорожники просят учитывать изменения при планировании поездок. Рекомендуется проверять актуальное расписание перед отправлением и заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений.

Это позволит избежать задержек и неудобств, связанных с вынужденной остановкой движения на некоторых направлениях.

Контроль безопасности и восстановление движения
Сотрудники железной дороги контролируют ситуацию и проводят мониторинг линии для оперативного возобновления движения, как только позволит безопасность.

В приоритете остаются эвакуация пассажиров, сохранность поездов и обеспечение безопасного передвижения по маршрутам, которые продолжают функционировать.

Напоминаем, что в 2025 году экспорт железных и черных металлов по железной дороге увеличился на 13%, достигнув 5,8 млн тонн, при этом общий объем перевозок железной и марганцевой руды составил 42,8 млн тонн, а черных металлов – 9,7 млн тонн. Черные металлы также два месяца подряд возглавляли рейтинг по объему контейнерных перевозок, тогда как зерновые были перевезены в количестве 31 млн тонн.

Отметим, что "Укрзалізниця" открыла свой первый пункт несокрушимости за границей на железнодорожной станции Холм в Польше, и уже в первый день работы его посетили свыше 100 пассажиров.

