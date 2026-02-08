"Укрзалізниця" срочно отменяет два поезда на 8 февраля

В связи с боевыми действиями в некоторых регионах Украины железнодорожное движение будет временно изменено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзалізниці".

Сообщается, что из-за влияния военных действий, временно приостанавливается курсирование ряда пригородных поездов. Это решение принято с целью обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения аварийных ситуаций на железнодорожной инфраструктуре, которая подвергается риску в условиях обострения ситуации в зоне конфликта.

При этом, уточняется, что речь идет конкретно о воскресенье, 8 февраля. О дальнейших изменениях в графике будет сообщено дополнительно.

Конкретные поезда, которые не будут курсировать:

№6502 и №6504 Сновск – Бахмач-Пас.

№6501 и №6503 Бахмач-Пас. – Сновск.

Рекомендации пассажирам

Железнодорожники просят учитывать изменения при планировании поездок. Рекомендуется проверять актуальное расписание перед отправлением и заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений.

Это позволит избежать задержек и неудобств, связанных с вынужденной остановкой движения на некоторых направлениях.

Контроль безопасности и восстановление движения

Сотрудники железной дороги контролируют ситуацию и проводят мониторинг линии для оперативного возобновления движения, как только позволит безопасность.

В приоритете остаются эвакуация пассажиров, сохранность поездов и обеспечение безопасного передвижения по маршрутам, которые продолжают функционировать.