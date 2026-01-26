"Укрзализныця" открыла пункт несокрушимости в Польше: что доступно для пассажиров в Холме

"Укрзалізниця" развернула первый пункт несокрушимости за рубежом - на железнодорожной станции Холм в Польше. Уже в первый день его посетили более 100 пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Пункт несокрушимости обустроили на станции Холм, через которую курсируют пять пар пассажирских поездов из Украины. Вагоны расположены на третьей платформе вокзала.

Что есть для пассажиров

Для ожидания поездов установили вагоны обогрева. В них пассажиры могут:

согреться в теплой зоне;

подзарядить гаджеты;

выпить горячего чая.

Один из вагонов обустроен специально для семей с детьми. Там есть игровая зона, отдельные места для кормления и пеленания малышей, а также раскраски и наборы для рисования.

Во втором вагоне представлена часть коллекции фоторабот американского мецената Говарда Баффетта. Ранее эти фотографии экспонировались в "Художественном поезде".

Почему пункт несокрушимости открыли именно в Холме

Здание вокзала в Холме находится на реконструкции с 2024 года. Поэтому пассажиры, ожидающие рейсы в Украину, вынуждены находиться под открытым небом, в том числе и в зимний период.

Станция Холм является важным транспортным хабом. Отсюда курсируют поезда в Харьков, Днепр и Киев, а также осуществляются пересадки на направления в Берлин, Варшаву, Лодзь, Познань и другие города.

По данным "Укрзализныци", ежесуточно через станцию проходит около трех тысяч пассажиров.