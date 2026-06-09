"Укрзализныця" обновляет график движения поездов и добавляет новые рейсы: когда появятся билеты

На проблему с покупкой билетов обратила внимание одна из пассажирок. По ее словам, приобрести места не удалось даже сразу после открытия продажи.

"Как вы вообще покупаете билеты на поезд, как успеваете? 8:45 сегодня открыта продажа и уже все продано", - написала она в обращении к перевозчику.

В ответ в "Укрзализныце" объяснили, что на части направлений продажа билетов временно ограничена из-за подготовки к запуску нового летнего графика движения, который начнет действовать с 28 июня.

"Откроем в течение короткого времени, есть еще корректировки, потому что будем добавлять дополнительные поезда на летний график с 28 июня, и несколько закрыта продажа на ряд направлений", - сообщили в компании.



В УЗ анонсировали обновленный график движения поездов на лето (скриншот из соцсети Threads)

Как успеть купить билеты на поезд

Напомним, продажа билетов на поезда дальнего следования в Украине открывается за 20 суток до отправления. На популярных направлениях места часто раскупают в первые дни, однако билеты могут появляться повторно из-за возврата или высвобождения брони.