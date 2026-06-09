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"Укрзализныця" обновляет график движения поездов и добавляет новые рейсы: когда появятся билеты

12:31 09.06.2026 Вт
2 мин
Пассажирам обещают, что летом будут курсировать дополнительные поезда
aimg Татьяна Веремеева
Фото: УЗ обновляет график движения поездов летом (Getty Images)

В Украине стартовал сезон летних отпусков, а спрос на железнодорожные билеты резко вырос. На фоне жалоб пассажиров на отсутствие мест в поездах "Укрзализныця" сообщила, что готовит дополнительные рейсы в рамках нового летнего графика движения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Threads.

На проблему с покупкой билетов обратила внимание одна из пассажирок. По ее словам, приобрести места не удалось даже сразу после открытия продажи.

"Как вы вообще покупаете билеты на поезд, как успеваете? 8:45 сегодня открыта продажа и уже все продано", - написала она в обращении к перевозчику.

В ответ в "Укрзализныце" объяснили, что на части направлений продажа билетов временно ограничена из-за подготовки к запуску нового летнего графика движения, который начнет действовать с 28 июня.

"Откроем в течение короткого времени, есть еще корректировки, потому что будем добавлять дополнительные поезда на летний график с 28 июня, и несколько закрыта продажа на ряд направлений", - сообщили в компании.


В УЗ анонсировали обновленный график движения поездов на лето (скриншот из соцсети Threads)

Как успеть купить билеты на поезд

Напомним, продажа билетов на поезда дальнего следования в Украине открывается за 20 суток до отправления. На популярных направлениях места часто раскупают в первые дни, однако билеты могут появляться повторно из-за возврата или высвобождения брони.

Для поиска свободных мест пассажиры могут воспользоваться функциями мониторинга и автовыкупа в приложении "Укрзализныци". Также перевозчик напоминает, что во время посадки проверяет документы, чтобы предотвратить перепродажу билетов.

Также в "Укрзализныце" предупреждают о дефиците железнодорожных билетов в летний сезон. В компании рассказывают, что спрос на поездки значительно превышает количество доступных мест и летом ситуация станет еще сложнее из-за недостатка вагонов, часть которых была уничтожена или повреждена в результате российских атак. Пассажирам советуют покупать билеты заранее, пользоваться автовыкупом и рассматривать маршруты с пересадками.

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