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"Укрзалізниця" оновлює графік руху поїздів і додає нові рейси: коли з'являться квитки

12:31 09.06.2026 Вт
2 хв
Пасажирам обіцяють, що влітку курсуватимуть додаткові поїзди
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: УЗ оновлює графік руху поїздів влітку (Getty Images)

В Україні стартував сезон літніх відпусток, а попит на залізничні квитки різко зріс. На тлі скарг пасажирів на відсутність місць у потягах "Укрзалізниця" повідомила, що готує додаткові рейси в межах нового літнього графіка руху.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Threads.

На проблему з купівлею квитків звернула увагу одна з пасажирок. За її словами, придбати місця не вдалося навіть одразу після відкриття продажу.

"Як ви взагалі купуєте квитки на потяг, як встигаєте? 8:45 сьогодні відкритий продаж і вже все продано", - написала вона у зверненні до перевізника.

У відповідь в "Укрзалізниці" пояснили, що на частині напрямків продаж квитків тимчасово обмежений через підготовку до запуску нового літнього графіка руху, який почне діяти з 28 червня.

"Відкриємо протягом короткого часу, маємо ще коригування, бо додаватимемо додаткові поїзди на літній графік з 28 червня, і дещо закритий продаж на низку напрямків", - повідомили в компанії.


В УЗ анонсували оновлений графік руху поїздів на літо (скриншот із соцмережі Threads)

Як встигнути купити квитки на поїзд

Нагадаємо, продаж квитків на поїзди далекого сполучення в Україні відкривається за 20 діб до відправлення. На популярних напрямках місця часто розкуповують у перші дні, однак квитки можуть з'являтися повторно через повернення або вивільнення броні.

Для пошуку вільних місць пасажири можуть скористатися функціями моніторингу та автовикупу в застосунку "Укрзалізниці". Також перевізник нагадує, що під час посадки перевіряє документи, аби запобігти перепродажу квитків.

Також в "Укрзалізниці" попереджають про дефіцит залізничних квитків у літній сезон. У компанії розповідають, що попит на поїздки значно перевищує кількість доступних місць і влітку ситуація стане ще складнішою через нестачу вагонів, частину яких було знищено або пошкоджено внаслідок російських атак. Пасажирам радять купувати квитки заздалегідь, користуватися автовикупом і розглядати маршрути з пересадками.

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