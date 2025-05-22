УЗ продлила курсирование популярного поезда "Черновцы - Львов": расписание на июнь
В июне региональный поезд "Черновцы - Львов - Черновцы" продолжит курсирование. Пассажиров, как и раньше, будет перевозить современный дизель-поезд ДПКр-3.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
График рейсов
Поезд будет курсировать с 6 по 9, 14 по 16, 22 и 23, а также с 27 по 30 июня.
Поезд №801 "Черновцы - Львов":
- отправление из Черновцов в 06:32,
- прибытие во Львов - в 11:19.
Изменились времена остановок в Коломые (08:05-08:09) и Ивано-Франковске (08:53-08:58).
Поезд №802 "Львов - Черновцы":
- отправление из Львова в 17:20,
- прибытие в Черновцы - в 22:07.
Отметим, билеты можно купить за 10 дней до поездки:
- в мобильном приложении УЗ,
- на booking.uz.gov.ua,
- в кассах вокзалов.
Напомним, "Укрзализныця" запустила дополнительный поезд из Черновцов во Львов накануне Пасхи. Он должен был курсировать до конца апреля в дни с повышенным спросом. Из-за высокого спроса среди пассажиров курсирование поезда продлили до конца мая.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №220/219 "Киев - Днепр - Киев", который будет курсировать в пиковые даты мая и в начале июня. Он будет иметь остановки в Каменском и Смеле, будет состоять из купейных и СВ-вагонов.
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