ua en ru
Вт, 13 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд "Киев - Днепр": даты и расписание

Вторник 13 мая 2025 19:17
UA EN RU
"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд "Киев - Днепр": даты и расписание Фото: "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Киева в Днепр (facebook.com/Ukrzaliznytsia )
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №220/219 сообщением "Киев - Днепр - Киев", который будет курсировать в пиковые даты мая и в начале июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Поезд будет курсировать по следующему графику:

  • из Киева - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 13:25, прибытие в Днепр в 20:36;
  • из Днепра - 16, 18, 25 мая и 1 июня, отправление в 08:15, прибытие в Киев в 16:17.

Поезд будет останавливаться в обоих направлениях на станции Каменское, а также по направлению в столицу - на станции им. Тараса Шевченко (г. Смела).

Вагоны и места

Поезд сформирован из купейных вагонов с местами для сидения, а также вагонов класса СВ со спальными местами.

В купейных вагонах места распределены следующим образом:

  • нечетные - возле окна,
  • четные - возле прохода (дверей купе).

Билеты уже доступны в мобильном приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" временно меняет маршруты пригородных поездов в Сумской области из-за угрозы безопасности в районах Белополья и Ворожбы. С 10 мая поезда №6101, 6102, 6103/6104 и 6105 будут курсировать по новым направлениям с конечными станциями в Путивле, а не в Ворожбе. Движение поездов дальнего следования, в частности "Сумы - Киев", остается без изменений. Компания уверяет, что пассажиры находятся в безопасности.

Напомним, в Украине начался сезон работы детских железных дорог. РБК-Украина рассказывало, где и по какому графику они работают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезда
NEWS
Переговоры с Путиным не запрещены? Зеленский поставил точку в слухах о своем указе
Переговоры с Путиным не запрещены? Зеленский поставил точку в слухах о своем указе
DAILY
Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Гражданство без языка и экзаменов: что изменит новый закон и почему его критикуют