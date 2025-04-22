Поезд "Черновцы - Львов" продолжит курсировать в мае 2025: все даты и остановки
В мае 2025 года региональный поезд №802/801 "Черновцы - Львов - Черновцы" продолжит курсировать из-за высокого спроса среди пассажиров.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Поезд будет курсировать 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 мая.
График движения поезда "Черновцы - Львов - Черновцы"
Поезд №802 "Черновцы - Львов" будет отправляться из Черновцов в 06:32, во Львов будет прибывать в 11:19. Остановки: Снятин (07:19-07:29), Коломыя (08:04-08:07), Ивано-Франковск (08:54-08:58), Ходоров (10:04-10:06).
Поезд №801 "Львов - Черновцы" будет отправляться из Львова в 17:20, а в Черновцы прибывать в 22:07. Остановки: Ходоров (18:37-18:39), Ивано-Франковск (19:47-19:56), Коломыя (20:56-20:58), Снятын (21:31-21:33).
На маршруте продолжит курсировать современный дизель-поезд ДПКр-3, который отличается тишиной, плавностью движения и комфортными сиденьями.
Билеты появятся в продаже за 10 суток до отправления - в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запустила дополнительный региональный поезд между Черновцами и Львовом на период Пасхальных праздников. Он курсирует 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 и 28 апреля 2025 года.
Также мы писали, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №159/160 "Киев - Трускавец - Киев" на пиковые дни весны. Поезд будет курсировать 25, 26, 27 апреля и 2, 3, 4 мая 2025 года. Он будет останавливаться во Львове и Дрогобыче.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.