"Укрзализныця" добавляет дополнительный поезд из Черновцов во Львов: когда он будет курсировать
На Пасхальные праздники "Укрзализныця" запускает дополнительный региональный поезд между Черновцами и Львовом. Он будет курсировать в дни с повышенным спросом.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
На период Пасхальных праздников "Укрзализныця" назначила региональный поезд №802/801 Черновцы - Львов - Черновцы. Он будет курсировать в дни с повышенным спросом: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 и 28 апреля 2025 года.
Поезд будет отправляться из Черновцов в 06:32 и прибывать во Львов в 11:19. В обратном направлении - выезд из Львова в 17:20, прибытие в Черновцы в 22:07. Среди остановок - Снятин, Коломыя, Ивано-Франковск и Ходоров.
Маршрут будет обслуживать современный дизель-поезд ДПКр-3 на 170 мест. Пассажирам обещают комфортное путешествие - тишину, плавный ход и удобные сиденья.
Билеты можно приобрести в приложении "Укрзалізниці", на сайте или в железнодорожных кассах.
Ранее РБК-Украина писало, что в апреле "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда №159/160 сообщением Киев - Трускавец. Поезд будет курсировать 12, 18, 19, 19, 20 и 21 апреля, отправляясь из Киева в 10:16 и прибывая в Трускавец в 19:37. В обратном направлении отправление в 09:03 с прибытием в Киев в 19:11. Маршрут включает остановки во Львове и Дрогобыче.
Также мы рассказывали, что пассажиры "Укрзализныци" могут быть оштрафованы за нарушение правил пользования железнодорожным транспортом. Штрафы варьируются от 34 до 680 гривен в зависимости от нарушения. Среди основных нарушений - курение в несанкционированных местах, повреждение оборудования, самовольный проезд в грузовых поездах, а также безбилетный проезд, который карается штрафом, равным десятикратной стоимости билета.
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