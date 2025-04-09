"Укрзализныця" добавляет дополнительный поезд из Черновцов во Львов: когда он будет курсировать

На Пасхальные праздники "Укрзализныця" запускает дополнительный региональный поезд между Черновцами и Львовом. Он будет курсировать в дни с повышенным спросом.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

На период Пасхальных праздников "Укрзализныця" назначила региональный поезд №802/801 Черновцы - Львов - Черновцы. Он будет курсировать в дни с повышенным спросом: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 и 28 апреля 2025 года.

Поезд будет отправляться из Черновцов в 06:32 и прибывать во Львов в 11:19. В обратном направлении - выезд из Львова в 17:20, прибытие в Черновцы в 22:07. Среди остановок - Снятин, Коломыя, Ивано-Франковск и Ходоров.

Маршрут будет обслуживать современный дизель-поезд ДПКр-3 на 170 мест. Пассажирам обещают комфортное путешествие - тишину, плавный ход и удобные сиденья.

Билеты можно приобрести в приложении "Укрзалізниці", на сайте или в железнодорожных кассах.