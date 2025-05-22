"Укрзализныця" экстренно остановила движение на маршруте через Карпаты: в чем причина
Из-за проседания грунта и путей "Укрзализныця" временно остановила движение поездов на участке "Ясиня - Вороненко". Один поезд уже задержан, а завтра объявят изменения для других рейсов раховского направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Из-за провала земной породы и просадки пути временно перекрыто движение на участке "Ясиня-Вороненко", - сообщили в компании.
По данным железнодорожников, отправка поезда №96 "Рахов - Киев" со станции "Ясиня" пока задержана. Ориентировочное время задержки составит 4 часа.
"Железнодорожники уже исследуют полотно и приступают к ремонтным работам, чтобы гарантировать безопасный проезд для поезда №96 на пониженной скорости под диспетчерским контролем", - отметили в УЗ.
В то же время в "Укрзализныце" объяснили, что им потребуется время для полноценного ремонта участка, и в связи с этим все поезда раховского направления изменят свою конечную станцию.
"Точный перечень изменений и статус ремонтных работ опубликуем позже, следите за официальными каналами "Укрзализныци", - добавили в компании.
Изменения в работе "Укрзализныци"
Напомним, что ранее сегодня стало известно, что в июне региональный поезд "Черновцы - Львов - Черновцы" продолжит курсирование. Детали относительно этого рейса можно узнать в материале РБК-Украина.
К тому же в прошлом месяце, "Укрзализныця" запустила дополнительный поезд из Черновцов во Львов. Он должен был курсировать до конца апреля, однако из-за высокого спроса среди пассажиров курсирование поезда продлили до конца мая.
РБК-Украина также писало, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №220/219 "Киев - Днепр - Киев", который будет курсировать в пиковые даты мая и в начале июня.
Заметим, что он будет иметь остановки в Каменском и Смеле и будет состоять из купейных и СВ-вагонов.
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