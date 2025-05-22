"Укрзалізниця" екстрено зупинила рух на маршруті через Карпати: в чому причина
Через просідання ґрунту та колії "Укрзалізниця" тимчасово зупинила рух потягів на дільниці "Ясіня - Вороненко". Один поїзд вже затримано, а завтра оголосять зміни для інших рейсів рахівського напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Через провал земної породи і просадку колії тимчасово перекрито рух на дільниці "Ясіня-Вороненко", - повідомили в компанії.
За даними залізничників, відправку поїзда №96 "Рахів - Київ" зі станції "Ясіня" наразі затримано. Орієнтовний час затримки складе 4 години.
"Залізничники вже досліджують полотно і приступають до ремонтних робіт, щоб гарантувати безпечний проїзд для поїзда №96 на зниженій швидкості під диспетчерським контролем", - наголосили в УЗ.
Водночас в "Укрзалізниці" пояснили, що їм буде потрібен час для повноцінного ремонту дільниці, і у зв'язку з цим усі поїзди рахівського напрямку змінять свою кінцеву станцію.
"Точний перелік змін і статус ремонтних робіт опублікуємо згодом, слідкуйте за офіційними каналами "Укрзалізниці", - додали в компанії.
Зміни в роботі "Укрзалізниці"
Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що у червні регіональний поїзд "Чернівці - Львів - Чернівці" продовжить курсування. Деталі щодо цього рейсу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
До того ж минулого місяця, "Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд із Чернівців до Львова. Він мав курсувати до кінця квітня, однак через високий попит серед пасажирів курсування поїзда продовжили до кінця травня.
РБК-Україна також писало, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №220/219 "Київ - Дніпро - Київ", який курсуватиме у пікові дати травня та на початку червня.
Зауважимо, що він матиме зупинки в Кам’янському та Смілі та складатиметься з купейних і СВ-вагонів.
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