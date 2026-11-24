Кушнер заявил, что сдерживал давление Трампа на Зеленского
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал, что уговаривал Дональда Трампа не давить на Владимира Зеленского. Однако есть замечания и Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кушнеру журналу New York.
По словам зятя американского лидера, он действует в интересах украинцев. Кушнер говорит, что пытается завершить "ужасную войну" любым способом и остановить давление президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
Визит в Киев после встречи с Путиным
В сентябре Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретились с главой Кремля. После этого они уехали в Киев. Для обоих это был первый визит в Украину.
Пока американцы находились в Украине, россияне временно прекратили огонь. Когда гости уехали, обстрелы начались снова.
Что Кушнер думает о заявлениях Киева
Кушнер соболезнует Зеленскому, но считает, что привычка украинцев обсуждать переговоры публично вредит делу.
Он объяснил это на примере встречи с украинской делегацией в Майами. Там Кушнер сообщил, что Трамп намерен принять предложение Путина: дизельное топливо в обмен на ослабление санкций. Зеленский сразу выступил с протестом и заявил, что его сделали жертвой. Трамп в ответ сказал, что Украине следует "найти нового президента".
Кушнер также подчеркнул, что после завершения войны перед Украиной откроются лучшие перспективы.
"Я пытался показать Зеленскому такое: давайте найдем способ, при котором, если вам удастся остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, вы сразу переключитесь на экономику и сами возглавите восстановление страны", - сказал он.
Напомним, Россия предлагала США совместно добывать нефть у Сахалина.
По данным Financial Times, идею озвучили во время сентябрьской встречи Кушнера и Виткоффа с главой Кремля.
Как сообщало РБК-Украина, США требуют от Украины и России прекратить взаимные удары по энергетике и судоходству.
С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил заместитель постпреда США при ООН Дэн Негре.