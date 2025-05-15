Все онлайн? Как перевести пенсию с "Укрпочты" на карту без отделений и очередей

Перевести пенсию с "Укрпочты" на банковскую карту можно удаленно - онлайн. Для этого нужно воспользоваться порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инфографику Telegram-канала "Уряд online".

Выплата пенсии на банковскую карту: что нужно

"Если вы хотите, чтобы пенсия поступала не через "Укрпочту", а на банковскую карточку - это можно сделать онлайн.", - рассказали украинцам.

Для этого нужно иметь:

электронную подпись;

открытый счет в банке.

Что делать и какие документы собрать

Для того чтобы перевести пенсию с "Укрпочты" на банковскую карту онлайн, украинцам советуют придерживаться такого алгоритма действий:

обратиться в любой банк, который обслуживает пенсионеров;

открыть счет - специально для пенсионных выплат;

подготовить необходимые документы - паспорт, идентификационный код, справку из банка с реквизитами;

отсканировать документы (с соблюдением необходимых для скан-копий требований).

Первый шаг к подаче заявления (скриншот: t.me/uriad24)

Требования к отсканированным документам

Отсканированные для перевода пенсии на банковскую карту документы должны соответствовать ряду требований:

быть цветными;

быть четкими;

"весить" до 1 Мб каждый;

быть в формате JPG, JPEG или PDF.

Кроме того, названия всех файлов должны соответствовать содержанию документов.

Необходимые документы и требования к ним (скриншот: t.me/uriad24)

Как подавать заявление онлайн: алгоритм действий

Для того чтобы получить услугу онлайн, необходимо подать электронное заявление:

зайти на портал электронных услуг ПФУ;

авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или "Дія.Підпис";

зайти в раздел "Щодо пенсійного забезпечення";

выбрать пункт "Внесення змін до пенсійної справи";

перейти к пункту "Заява про зміну способу виплати пенсії";

заполнить форму заявления;

загрузить подготовленные скан-копии документов;

подписать заявление КЭП;

отправить его в Пенсионный фонд.

Как подавать заявление онлайн - алгоритм действий (скриншот: t.me/uriad24)

"После подтверждения заявления пенсия будет поступать на карточку банка", - объяснили украинцам.