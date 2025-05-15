Все онлайн? Как перевести пенсию с "Укрпочты" на карту без отделений и очередей
Перевести пенсию с "Укрпочты" на банковскую карту можно удаленно - онлайн. Для этого нужно воспользоваться порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инфографику Telegram-канала "Уряд online".
Выплата пенсии на банковскую карту: что нужно
"Если вы хотите, чтобы пенсия поступала не через "Укрпочту", а на банковскую карточку - это можно сделать онлайн.", - рассказали украинцам.
Для этого нужно иметь:
- электронную подпись;
- открытый счет в банке.
Что делать и какие документы собрать
Для того чтобы перевести пенсию с "Укрпочты" на банковскую карту онлайн, украинцам советуют придерживаться такого алгоритма действий:
- обратиться в любой банк, который обслуживает пенсионеров;
- открыть счет - специально для пенсионных выплат;
- подготовить необходимые документы - паспорт, идентификационный код, справку из банка с реквизитами;
- отсканировать документы (с соблюдением необходимых для скан-копий требований).
Первый шаг к подаче заявления (скриншот: t.me/uriad24)
Требования к отсканированным документам
Отсканированные для перевода пенсии на банковскую карту документы должны соответствовать ряду требований:
- быть цветными;
- быть четкими;
- "весить" до 1 Мб каждый;
- быть в формате JPG, JPEG или PDF.
Кроме того, названия всех файлов должны соответствовать содержанию документов.
Необходимые документы и требования к ним (скриншот: t.me/uriad24)
Как подавать заявление онлайн: алгоритм действий
Для того чтобы получить услугу онлайн, необходимо подать электронное заявление:
- зайти на портал электронных услуг ПФУ;
- авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или "Дія.Підпис";
- зайти в раздел "Щодо пенсійного забезпечення";
- выбрать пункт "Внесення змін до пенсійної справи";
- перейти к пункту "Заява про зміну способу виплати пенсії";
- заполнить форму заявления;
- загрузить подготовленные скан-копии документов;
- подписать заявление КЭП;
- отправить его в Пенсионный фонд.
Как подавать заявление онлайн - алгоритм действий (скриншот: t.me/uriad24)
"После подтверждения заявления пенсия будет поступать на карточку банка", - объяснили украинцам.
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение.
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