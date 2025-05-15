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Все онлайн? Как перевести пенсию с "Укрпочты" на карту без отделений и очередей

Четверг 15 мая 2025 13:28
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Все онлайн? Как перевести пенсию с "Укрпочты" на карту без отделений и очередей Перевести пенсию с "Укрпочты" на карту можно онлайн (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Перевести пенсию с "Укрпочты" на банковскую карту можно удаленно - онлайн. Для этого нужно воспользоваться порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инфографику Telegram-канала "Уряд online".

Выплата пенсии на банковскую карту: что нужно

"Если вы хотите, чтобы пенсия поступала не через "Укрпочту", а на банковскую карточку - это можно сделать онлайн.", - рассказали украинцам.

Для этого нужно иметь:

  • электронную подпись;
  • открытый счет в банке.

Что делать и какие документы собрать

Для того чтобы перевести пенсию с "Укрпочты" на банковскую карту онлайн, украинцам советуют придерживаться такого алгоритма действий:

  • обратиться в любой банк, который обслуживает пенсионеров;
  • открыть счет - специально для пенсионных выплат;
  • подготовить необходимые документы - паспорт, идентификационный код, справку из банка с реквизитами;
  • отсканировать документы (с соблюдением необходимых для скан-копий требований).

Все онлайн? Как перевести пенсию с &quot;Укрпочты&quot; на карту без отделений и очередейПервый шаг к подаче заявления (скриншот: t.me/uriad24)

Требования к отсканированным документам

Отсканированные для перевода пенсии на банковскую карту документы должны соответствовать ряду требований:

  • быть цветными;
  • быть четкими;
  • "весить" до 1 Мб каждый;
  • быть в формате JPG, JPEG или PDF.

Кроме того, названия всех файлов должны соответствовать содержанию документов.

Все онлайн? Как перевести пенсию с &quot;Укрпочты&quot; на карту без отделений и очередейНеобходимые документы и требования к ним (скриншот: t.me/uriad24)

Как подавать заявление онлайн: алгоритм действий

Для того чтобы получить услугу онлайн, необходимо подать электронное заявление:

  • зайти на портал электронных услуг ПФУ;
  • авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или "Дія.Підпис";
  • зайти в раздел "Щодо пенсійного забезпечення";
  • выбрать пункт "Внесення змін до пенсійної справи";
  • перейти к пункту "Заява про зміну способу виплати пенсії";
  • заполнить форму заявления;
  • загрузить подготовленные скан-копии документов;
  • подписать заявление КЭП;
  • отправить его в Пенсионный фонд.

Все онлайн? Как перевести пенсию с &quot;Укрпочты&quot; на карту без отделений и очередейВсе онлайн? Как перевести пенсию с &quot;Укрпочты&quot; на карту без отделений и очередейКак подавать заявление онлайн - алгоритм действий (скриншот: t.me/uriad24)

"После подтверждения заявления пенсия будет поступать на карточку банка", - объяснили украинцам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение.

Читайте также, как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн.

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