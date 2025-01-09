"Укрпочта" стала партнером популярного китайского маркетплейса: что может измениться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в Facebook.

Что известно о сотрудничестве "Укрпочты" с TEMU

По словам гендиректора акционерного общества, такая новость может "сделать неплохой срач в духе "вы усложняете жизнь локальным игрокам".

"Как бы там ни было, но точно улучшаем условия для наших клиентов и украинских потребителей", - добавил он.

Смилянский рассказал, что "Укрпочта" и TEMU объявляют о начале стратегического партнерства после пилотного проекта, в течение которого "Укрпочта" доставила с известного китайского маркетплейса более 1,5 млн посылок.

"И не просто доставила, а растаможила и доставила в пиковый период более 80% отправлений за 3 дня и меньше", - подчеркнул чиновник.

Он сообщил также, что "Укрпочта":

в течение 1 квартала 2025 года планирует открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок

задает себе планку доставлять более 90% посылок за 1-2 дня - с момента пересечения границы Украины

"Уверен, что это придется по душе многим нашим клиентам. Тем более совсем скоро все отправления можно будет отслеживать в новом мобильном приложении", - отметил глава национального оператора.

Смилянский напомнил, что "Укрпочта" является лидером рынка не только экспортных посылок.

"Наша доля - более 50%. Еще и доставляем мы в течение 5-7 дней в Лондон и 8-14 дней в США по лучшим тарифам. А вскоре расскажем о том, как "лучшее" становится "невероятным", - добавил он.

Вместе с тем, по словам специалиста, "Укрпочта" опережает и в доставке посылок из Китая (более 60% отправлений она берет на себя).

"Наши китайские клиенты достаточно требовательны, и компьютер выбирает логистическую компанию согласно качеству и скорости доставки. А указанные цифры свидетельствуют о том, что мы предлагаем и первое, и второе. А что же будет после открытия второго автоматизированного центра! Поэтому все только начинается. Ждем всех, текущих и новых клиентов в наших отделениях", - подытожил Смилянский.

Публикация Смилянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)