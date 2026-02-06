Работники на минималке? В "Укрпочте" честно сказали, какие зарплаты у почтальонов и начальников

В "Укрпочте" ответили на критику насчет "рабских" условий труда, раскрыли реальные зарплаты сотрудников и объяснили, от чего зависят премии и бонусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.

Главное:

Минимальные ставки : Почтальоны в селах получают базовую ставку 8 650 гривен. Остальной доход составляют премии.

: Почтальоны в селах получают базовую ставку 8 650 гривен. Остальной доход составляют премии. Зарплаты в отделениях : Начальники в Киеве могут зарабатывать более 30 000 гривен. Доход операторов также зависит от объемов.

: Начальники в Киеве могут зарабатывать более 30 000 гривен. Доход операторов также зависит от объемов. Бонусы для новичков : Чтобы преодолеть дефицит кадров, в первом квартале 2026 года в столице ввели 5 000 гривен бонуса (sign-in bonus) для новых операторов и начальников отделений.

: Чтобы преодолеть дефицит кадров, в первом квартале 2026 года в столице ввели 5 000 гривен бонуса (sign-in bonus) для новых операторов и начальников отделений. Дополнительные льготы: Компания гарантирует официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и выделяет деньги на летний отдых детей сотрудников.

Кто в "Укрпочте" получает минимальную зарплату

По словам чиновника, в течение последних дней одними из самых популярных сообщений в категории "лучше бы вы вместо ребрендинга" были предложения экспертов:

насчет "минимальных и рабских зарплат" в отделениях "Укрпочты";

насчет того, как это влияет на количество персонала.

"Первое - безусловно, мы, как и многие другие компании, имеем проблемы с укомплектованием кадрами нашей команды", - признал Смелянский.

Также он ответил, есть ли в компании работники, которые получают минимальную заработную плату - 8 650 гривен в месяц.

"Да. Это, как правило, почтальоны в селах", - сообщил гендиректор.

В то же время он объяснил: эта зарплата - "только за сам факт прихода на работу", ведь за выполнение работы компания платит премию за каждую услугу:

3 гривны - за каждую доставленную пенсию;

5 гривен - за каждое оформление подписки на газеты;

50 копеек - за каждую доставленную газету;

25 копеек за каждое письмо или счет на оплату коммунальных платежей.

"И, конечно, 5% от суммы продаж. То есть кто имеет объемы, тот имеет хорошую премию", - подчеркнул специалист.

Могут ли почтальоны получать большие зарплаты

Смелянский рассказал также, можно ли платить почтальонам в селах больше.

"Ну, в головах популистов - да. Но попробуйте это делать, учитывая, что это не растущий сегмент посылок", - отметил он.

Глава "Укрпочты" напомнил, что "все услуги, которые предоставляют почтальоны, падают ежегодно в объемах на 10-15%".

"А именно: письма, газеты, доставка пенсий. Они падают во всех странах, и поэтому во всех странах, кроме Германии, почтовые операторы получают субсидии на свою деятельность", - сообщил чиновник.

Он уточнил, что речь идет о таких суммах:

Польша - 170 миллионов евро в год;

Бельгия - 120 миллионов евро в год

Франция - 500+ миллионов евро в год и т.д.

"Что получает "Укрпочта" из бюджета? Ноль. Напишу еще цифрой - 0. "Укрпочта" не получает, а уплатила в бюджет более 3 миллиардов гривен налогов. Поэтому хотел бы я платить больше почтальонам? Да. Но сейчас мы делаем то, что возможно", - подчеркнул Смелянский.

Сколько платит "Укрпочта" работникам отделений

Гендиректор "Укрпочты" поделился также информацией о средних зарплатах начальников отделений и операторов за декабрь 2025 года.

"За январь они должны вырасти еще больше", - уточнил он.

Средние зарплаты начальников отделений и операторов "Укрпочты" в конце прошлого года (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)

Смелянский отметил, что "о минимальной зарплате" здесь речь не идет.

Так, в Киеве начальник отделения может получать 30 000+, в зависимости от объемов.

При этом "Укрпочта" платит премии:

за каждую принятую и выданную посылку или письмо - от 1 до 20 гривен;

за каждый платеж - 1 гривна и т.п.

Отдельно есть премия за качество обслуживания.

"Поэтому чем лучше оператор вас обслуживает (это измеряется опросом клиентов, а скоро будет и в приложении), тем больше его или ее зарплата (+10% к премии)", - поделился чиновник.

Он добавил, что приведенные цифры по зарплатам - "это белая официальная зарплата за 40 рабочих часов в неделю".

"При этом у нас есть адаптивные графики. Поэтому, когда сравниваете с частными 12-14 часами в день, имейте это в виду. Конечно, все работники имеют оплачиваемые отпуска и т.д.", - отметил специалист.

Какие еще бонусы имеют работники "Укрпочты"

Смелянский признал, что "борьба за персонал жесткая".

Поэтому по Киеву компания - чтобы укомплектовать все отделения - дополнительно на первый квартал 2026 года вводит 5 000 гривен бонуса при приеме на работу (sign-in bonus)" для всех новых:

начальников;

операторов отделений.

"Поэтому ждем всех кандидатов - подать заявку можно прямо здесь, по ссылке. Особенно ждем студентов: это может быть ваша первая, интересная работа", - сообщил гендиректор компании.

Также "Укрпочта" оплачивает летний отдых детей работников (на который в 2025 году выделили более 18 миллионов гривен).

"И напоследок. Как нам помочь? Просто. Во-первых, распространяйте это сообщение и советуйте работу в "Укрпочте". Во-вторых, не надо нас жалеть. Нужно пользоваться больше нашими услугами, и тогда зарплата наших работников будет больше", - подытожил Смелянский.