ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Работники на минималке? В "Укрпочте" честно сказали, какие зарплаты у почтальонов и начальников

Пятница 06 февраля 2026 15:34
UA EN RU
Работники на минималке? В "Укрпочте" честно сказали, какие зарплаты у почтальонов и начальников Зарплаты в "Укрпочте" зависят не только от ставки, но и от объема работы и премий (фото иллюстративное: facebook.com_ukrposhta)
Автор: Ирина Костенко

В "Укрпочте" ответили на критику насчет "рабских" условий труда, раскрыли реальные зарплаты сотрудников и объяснили, от чего зависят премии и бонусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.

Читайте также: "Укрпочта" изменила логотип: как обновленный стиль усиливает украинскую идентичность

Главное:

  • Минимальные ставки: Почтальоны в селах получают базовую ставку 8 650 гривен. Остальной доход составляют премии.
  • Зарплаты в отделениях: Начальники в Киеве могут зарабатывать более 30 000 гривен. Доход операторов также зависит от объемов.
  • Бонусы для новичков: Чтобы преодолеть дефицит кадров, в первом квартале 2026 года в столице ввели 5 000 гривен бонуса (sign-in bonus) для новых операторов и начальников отделений.
  • Дополнительные льготы: Компания гарантирует официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и выделяет деньги на летний отдых детей сотрудников.

Кто в "Укрпочте" получает минимальную зарплату

По словам чиновника, в течение последних дней одними из самых популярных сообщений в категории "лучше бы вы вместо ребрендинга" были предложения экспертов:

  • насчет "минимальных и рабских зарплат" в отделениях "Укрпочты";
  • насчет того, как это влияет на количество персонала.

"Первое - безусловно, мы, как и многие другие компании, имеем проблемы с укомплектованием кадрами нашей команды", - признал Смелянский.

Также он ответил, есть ли в компании работники, которые получают минимальную заработную плату - 8 650 гривен в месяц.

"Да. Это, как правило, почтальоны в селах", - сообщил гендиректор.

В то же время он объяснил: эта зарплата - "только за сам факт прихода на работу", ведь за выполнение работы компания платит премию за каждую услугу:

  • 3 гривны - за каждую доставленную пенсию;
  • 5 гривен - за каждое оформление подписки на газеты;
  • 50 копеек - за каждую доставленную газету;
  • 25 копеек за каждое письмо или счет на оплату коммунальных платежей.

"И, конечно, 5% от суммы продаж. То есть кто имеет объемы, тот имеет хорошую премию", - подчеркнул специалист.

Могут ли почтальоны получать большие зарплаты

Смелянский рассказал также, можно ли платить почтальонам в селах больше.

"Ну, в головах популистов - да. Но попробуйте это делать, учитывая, что это не растущий сегмент посылок", - отметил он.

Глава "Укрпочты" напомнил, что "все услуги, которые предоставляют почтальоны, падают ежегодно в объемах на 10-15%".

"А именно: письма, газеты, доставка пенсий. Они падают во всех странах, и поэтому во всех странах, кроме Германии, почтовые операторы получают субсидии на свою деятельность", - сообщил чиновник.

Он уточнил, что речь идет о таких суммах:

  • Польша - 170 миллионов евро в год;
  • Бельгия - 120 миллионов евро в год
  • Франция - 500+ миллионов евро в год и т.д.

"Что получает "Укрпочта" из бюджета? Ноль. Напишу еще цифрой - 0. "Укрпочта" не получает, а уплатила в бюджет более 3 миллиардов гривен налогов. Поэтому хотел бы я платить больше почтальонам? Да. Но сейчас мы делаем то, что возможно", - подчеркнул Смелянский.

Сколько платит "Укрпочта" работникам отделений

Гендиректор "Укрпочты" поделился также информацией о средних зарплатах начальников отделений и операторов за декабрь 2025 года.

"За январь они должны вырасти еще больше", - уточнил он.

Работники на минималке? В &quot;Укрпочте&quot; честно сказали, какие зарплаты у почтальонов и начальниковСредние зарплаты начальников отделений и операторов "Укрпочты" в конце прошлого года (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)

Смелянский отметил, что "о минимальной зарплате" здесь речь не идет.

Так, в Киеве начальник отделения может получать 30 000+, в зависимости от объемов.

При этом "Укрпочта" платит премии:

  • за каждую принятую и выданную посылку или письмо - от 1 до 20 гривен;
  • за каждый платеж - 1 гривна и т.п.

Отдельно есть премия за качество обслуживания.

"Поэтому чем лучше оператор вас обслуживает (это измеряется опросом клиентов, а скоро будет и в приложении), тем больше его или ее зарплата (+10% к премии)", - поделился чиновник.

Он добавил, что приведенные цифры по зарплатам - "это белая официальная зарплата за 40 рабочих часов в неделю".

"При этом у нас есть адаптивные графики. Поэтому, когда сравниваете с частными 12-14 часами в день, имейте это в виду. Конечно, все работники имеют оплачиваемые отпуска и т.д.", - отметил специалист.

Какие еще бонусы имеют работники "Укрпочты"

Смелянский признал, что "борьба за персонал жесткая".

Поэтому по Киеву компания - чтобы укомплектовать все отделения - дополнительно на первый квартал 2026 года вводит 5 000 гривен бонуса при приеме на работу (sign-in bonus)" для всех новых:

  • начальников;
  • операторов отделений.

"Поэтому ждем всех кандидатов - подать заявку можно прямо здесь, по ссылке. Особенно ждем студентов: это может быть ваша первая, интересная работа", - сообщил гендиректор компании.

Также "Укрпочта" оплачивает летний отдых детей работников (на который в 2025 году выделили более 18 миллионов гривен).

"И напоследок. Как нам помочь? Просто. Во-первых, распространяйте это сообщение и советуйте работу в "Укрпочте". Во-вторых, не надо нас жалеть. Нужно пользоваться больше нашими услугами, и тогда зарплата наших работников будет больше", - подытожил Смелянский.

Напомним, ранее в более 1500 городских отделениях "Укрпочты" заработал пилотный проект "Экспресс-окно", который "разводит" разные категории клиентов по отдельным окнам.

Кроме того, мы рассказывали о важных изменениях от "Укрпочты" для жителей сел - как можно сэкономить на коммуналке и получить наличные (не тратя время и деньги на маршрутку до банкомата в райцентре).

Читайте также о кадровом голоде в Украине - кого катастрофически не хватает и где платят больше всего.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Смелянский посилки послуги Зарплата в Украине Денежные переводы Выплаты Укрпочта
Новости
Сырский назвал три главные контрнаступательные операции 2025 года
Сырский назвал три главные контрнаступательные операции 2025 года
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ