Еще плюс 4 гривны на литре? Как изменятся цены на бензин и дизель на АЗС в ближайшее время
На украинских заправках цены на топливо снова пошли вверх. В ближайшее время такая тенденция может сохраняться.
Более детально о том, что будет с ценами на бензин и дизель, - в материале РБК-Украина ниже.
Главное
- Причины: главным фактором роста является повышение мировых котировок.
- Дизель: Прогнозируется возврат цены до отметки более 90 грн/л.
- Бензин: Ожидается существенное удорожание на 3-4 грн/л из-за значительного роста стоимости ресурса на мировом рынке.
Почему бензин и дизель подорожали
Как отметил в комментарии изданию директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, рост цен на бензин и дизель возобновился из-за роста мировых котировок нефти и нефтепродуктов.
"В апреле мировые цены на бензин повысились на 137 долл./т (4,5 грн/л), в то время как на внутреннем рынке ничего не изменилось", - обратил внимание он.
Что будет с ценами
Куюн подчеркнул, что в ближайшее время цены продолжат расти.
"Прогнозируем, что цены на дизтопливо вернутся на отметки выше 90 грн/л или на 2-3 грн/л. На бензин рост будет более существенным из-за существенного подорожания в мире - на 3-4 грн/л", - считает он.
Отдельно эксперт сказал, что в контексте возможного дефицита топлива в Украине опасений пока нет.
Актуальные цены на бензин
Напомним, за выходные в Украине зафиксирован заметный рост цен на топливо в основных сетях АЗС. Самое значительное подорожание коснулось премиального бензина в сети "Укрнафта", где цена подскочила сразу на 4 гривны за литр.
В других популярных сетях, таких как OKKO, WOG и SOCAR, стоимость бензина и дизельного горючего выросла в среднем на 1 гривну.
В то же время, ситуация на рынке автогаза остается стабильной - цены на этот вид топлива за выходные не изменились.