Все из-за Ирана. "Укрпочта" впервые привязала цены перевозок к стоимости топлива

Укрпочта" подписала два крупных договора на перевозку почты грузовиками по Украине. Общая сумма тендеров составила 1,56 млрд гривен . Главной особенностью новых соглашений стало то, что стоимость услуг теперь официально зависит от цен на дизельное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші ".

Как отмечает издание, в конце апреля "Укрпочта" по результатам тендеров в системе "Прозорро" подписала два крупных контракта на услуги автоперевозок по Украине. Главной новостью стало внедрение механизма, которого раньше не было: теперь тариф за километр пробега напрямую зависит от рыночной стоимости дизельного топлива.

Детали контрактов и новая тарифная сетка

Заказ разделили между двумя партнерами госпредприятия:

ЧАО "АТП 16329" получило подряд на 973,06 млн грн.

ООО "Кот-Карго" получило подряд на 589,92 млн грн.

Чтобы избежать постоянного пересмотра условий из-за скачков цен на заправках, услуги поделили на шесть категорий (A-F). Каждая категория соответствует определенному диапазону стоимости топлива:

A - до 74,99 грн/л,

B - 75,00-79,99 грн/л,

C - 80,00-84,99 грн/л,

D - 85,00-89,99 грн/л,

E - 90,00-94,99 грн/л,

F - от 95,00 грн/л.

Для "АТП 16329" тариф составляет от 46,69 до 54,66 грн/км.

Для "Кот-Карго" тариф составляет от 43,21 до 50,59 грн/км.

Данные о средней цене дизеля будут брать из официальных источников: Госстата, Торгово-промышленной палаты и ГП "Держзовнинформ". Изменение тарифа в соответствии с этими категориями не будет считаться изменением условий договора и просто будет фиксироваться в актах выполненных работ.

Почему цены выросли?

Новые тарифы оказались на 14-27% выше, чем те, что действовали еще в начале марта 2026 года. Причиной стал скачок цен на топливо, спровоцированный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и угрозой энергетического кризиса.

По словам заказчика, из-за этих обстоятельств себестоимость перевозок выросла примерно на 28%, что сделало работу по старым ценам убыточной для перевозчиков. Это даже привело к расторжению одного из предыдущих договоров в марте этого года из-за "существенного изменения обстоятельств".