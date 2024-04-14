В "Укроборонпроме" раскрыли подробности производства оружия вместе с Rheinmetall

"Создано совместное производство с Rheinmetall. Это предприятие, которое на сегодняшний день зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира. Идет производство большой номенклатуры вооружения и военной техники. Но без создания совместных предприятий, используя комплектующие, которые поставляются нам из-за границы, окончательное производство находится в Украине", - сказал он.

Также Сметанин отметил, что ряд продуктов ОПК производится на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.

По его словами, за границей составляют наиболее критическое вооружение, чтобы обезопасить производство.