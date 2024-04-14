В "Укроборонпромі" розкрили подробиці виробництва зброї разом з Rheinmetall

"Створене спільне виробництво з Rheinmetall. Це підприємство, яке на сьогодні зареєстроване у Німеччині, але воно має виробничі потужності у багатьох країнах світу. Йде виробництво великої номенклатури озброєння і військової техніки. Але без створення спільних підприємств, використовуючи комплектуючі, які постачаються нам з-за кордону, кінцеве виробництво знаходиться в Україні", - сказав він.

Також Сметанін зазначив, що низка продуктів ОПК виробляється на території країн-партнерів, але за допомогою українських комплектуючих.

За його словами, за кордоном складають найбільш критичне озброєння, щоб убезпечити виробництво.